Au total, la MRC prévoit de ramasser les débris sur près de 265 hectares sur une période d'un an. Mais les coupes forestières autorisées par la MRC laissent dans l'incompréhension de nombreux citoyens de Pointe-Lebel.

C’est beaucoup de colère, on ne comprend pas pourquoi. On s’est dit qu’il fallait faire quelque chose. Il y a des gens qui sont prêts à bloquer le chemin. Les citoyens tiennent à leur boisé , soutient un résident de Pointe-Lebel, André Foster.

« On aime le bois pour marcher et faire des activités, il ne sert pas juste à couper le vent et la poussière de la tourbière et de la neige. »