Le refuge pour chien La passion de Rubie débordé

Une cinquantaine de chiens attendent actuellement d'être adoptés au refuge La passion de Rubie, dont la moitié demeurent dans des familles d’accueil temporaires.

Il y a quand même beaucoup de gens qui nous écrivent, explique la présidente du conseil d’administration de l’établissement, Rubie Bergeron. Nous, c'est sûr que plus il y a de familles d'accueil, plus ça nous donne un coup de main. Ça libère des enclos et ça permet d'envoyer des chiens en répit dans une famille.

Des chiens en provenance de communautés autochtones

Le refuge accueille même des chiens qui arrivent de communautés autochtones dans le nord de la province. On aide les communautés autochtones à régler leur problème de surpopulation animal, si on peut dire ça comme ça, ajoute Mme Bergeron. Ceux qui vont travailler dans ces communautés savent qu'il y a beaucoup de chiens errants, ce n'est pas nouveau d'aujourd'hui.

Comme l’indique la présidente du conseil d'administration, les chiens arrivent souvent par groupe puisque certains animaux attendent des petits.

Là, c'est la saison des chiots, donc on reçoit beaucoup de mamans gestantes ou des mamans avec leurs petits bébés qui viennent de naître. C'est pour ça que les familles d'accueil sont vraiment demandées.

Déménagement

Le refuge doit aussi jongler avec plusieurs appels de propriétaires d'animaux qui devront déménager le 1er juillet.

Cette année c'est vraiment la première fois que je vois des gens commencer à se préparer au déménagement et commencer à m'écrire justement en me disant qu'ils vont déménager sous peu et qu'ils n'ont pas de place à déménager avec leur animal parce qu'il y a beaucoup de logements où ils sont interdits, et en plus il y a une pénurie de loyers , conclut Rubie Bergeron.

Le refuge est toujours à la recherche de familles pour accueillir les chiens.

