Vers un désert médiatique en région?

Rédacteurs en chef et direction de l’information de Radio-Canada Est-du-Québec, le Courrier de la Nouvelle-Écosse, Acadie Nouvelle, Francopresse, l’École supérieure en Arts et Technologies des médias (ATM) étaient réunis sur la scène du Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer pour discuter de la question de l’information régionale.

Le rédacteur en chef du Courrier de la Nouvelle-Écosse, Jean-Philippe Giroux, vit au quotidien les défis du journalisme régional, étant le seul média francophone en Nouvelle-Écosse.

Il estime pourtant que l’actualité locale est essentielle pour son lectorat.

Pour eux, c'est important l'actualité locale parce que ce sont des communautés francophones entourées d'anglophones. Trop souvent, les médias anglophones ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans ces communautés , rapporte-t-il.

Malgré la nécessité de ce média, survivre financièrement est un défi.

C'est toujours un défi d'aller chercher du financement, d'aller chercher des publicités, c'est un travail chaque jour, mais on fait notre possible , affirme le rédacteur en chef.

Le Courrier de la Nouvelle-Écosse informe 35 000 Acadiens et francophones dans 12 communautés de Sydney à Orgeval. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Le financement des médias devient de plus en plus difficile, souligne l'animatrice de la table ronde, Marie-Ève Martel, journaliste et autrice de l’essai Extinction de voix, plaidoyer pour la sauvegarde de l’information régionale.

Il y a un défi de financement parce qu'avec la vampirisation des revenus, des publicités par les GAFAM [Google, Apple, Facebook , Amazon et Microsoft], ça fait en sorte qu'on doit produire de l'information sur Internet de plus en plus rapidement et avec de moins en moins de ressources , explique-t-elle.

Les journalistes régionaux et locaux permettent aux citoyens de s'informer sur des enjeux quotidiens et leurs répercussions, affirme Marie-Ève Martel. (Photo d'archives) Photo : Julie Catudal

Bien que les médias peuvent compter entre autres sur les crédits d’impôt pour la production d’information, les médias doivent trouver des façons créatives de boucler leur budget. Certains médias vont se tourner vers les dons de charité. Il y a plusieurs nouvelles façons de se financer qui émergent, mais il n’y a pas de recette parfaite encore , note-t-elle.

Avec l’accès gratuit aux articles en ligne, elle estime que la population oublie que la nouvelle a une valeur monétaire. Cela coûte quelque chose de rapporter une nouvelle , souligne Mme Martel.

« Les gens qui ne paient pas pour s’informer n’auront pas le réflexe de s’abonner. C’est vraiment un choix politique. » — Une citation de Marie-Ève Martel, journaliste et autrice

L'importance des médias régionaux

Selon la journaliste, les médias locaux agissent comme un miroir de la communauté dans laquelle ils sont établis.

Elle est d'avis qu'ils jouent un rôle démocratique en décortiquant le travail des élus et des personnes qui ont une charge publique.

Par ailleurs, les médias locaux favorisent la participation citoyenne au sein de la communauté et permettent aux citoyens de connaître les enjeux locaux, fait-elle valoir.

Elle souligne que le journaliste qui travaille en région devient partie prenante d’une communauté, s’inscrit dans le tissu social et en vient à acquérir une connaissance intime de la communauté, ce qui lui permet de bien transmettre l’information. Il y a de super beaux territoires, de super belles initiatives, qui sans média local ou régional, ne pourraient jamais rayonner au-delà des frontières. C'est important parce qu'il y a de belles choses qui se passent en région et ça prend des gens pour mettre les projecteurs dessus , mentionne-t-elle.

« On dit souvent que les médias régionaux, c'est une belle école, mais ça peut être aussi une très belle place pour faire sa carrière. » — Une citation de Marie-Ève Martel, journaliste et autrice

Le premier Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer avait lieu les 19, 20 et 21 mai. Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Le citoyen Aurélien Bisson est venu passer la journée au Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer pour en apprendre davantage sur le métier.

Il indique avoir compris l’importance des médias régionaux. On s'aperçoit que cette information-là, locale, régionale, nous manque aujourd’hui , déclare-t-il. Il dit avoir pris conscience que l’information locale éprouve des difficultés de joindre son public en raison de la disparition d’hebdos régionaux, alors que c'est elle qui intéresse davantage le citoyen.

Avec les informations de Stéphanie Rousseau