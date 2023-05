Liban : importantes manœuvres du Hezbollah, qui simule des attaques contre Israël

Le Hezbollah a organisé dimanche ses plus imposantes manœuvres depuis des années dans le sud du Liban, dévoilant des armes lourdes et simulant des attaques contre le territoire israélien, selon des correspondants de l'AFP sur place.

Quelque 200 combattants du mouvement libanais pro-iranien ont participé à ces manœuvres à munitions réelles à Aaramta, à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec Israël, organisées pour marquer l'anniversaire du retrait, en 2000, des troupes israéliennes du sud du Liban après 22 ans d'occupation.

Si certaines personnes au sein de l'entité sioniste songeaient à commettre une bêtise [...], nous arroserons cette entité avec nos missiles de précision et avec toutes les armes à notre disposition , a prévenu lors de ces exercices Hachem Safieddine, un haut responsable de la formation chiite.

Des dizaines de journalistes avaient été invités pour couvrir ces manœuvres au cours desquelles le Hezbollah a simulé notamment une attaque de drone contre une localité israélienne pendant que d'autres drones lançaient des explosifs.

Des combattants, tous encagoulés, ont feint de pratiquer une brèche dans le mur en béton érigé par Israël à la frontière et de s'y engouffrer.

Le front entre le Liban et Israël est plutôt calme depuis le grand affrontement de l'été 2006. Photo : Reuters / AZIZ TAHER

Les militants ont en outre simulé une attaque en territoire israélien au cours de laquelle ils ont fait exploser des véhicules et retiré de l'un d'eux un corps qu'ils ont emmené avec eux.

Des tireurs d'élite ont tiré à balles réelles sur des cibles métalliques ornées de l'étoile de David, tandis que des combattants ont sauté à travers des cerceaux enflammés.

Des armes antiaériennes, des explosifs et des lance-roquettes multiples ont été exposés au cours des exercices.

Ces manœuvres surviennent alors que le front entre le Liban et Israël est globalement calme depuis le grand affrontement de l'été 2006.

Le Hezbollah dispose d'armes antiaériennes et de lance-roquettes. Photo : Reuters / AZIZ TAHER

Mieux armé que l'armée libanaise?

Né après l'invasion israélienne du Liban, en 1982, le Hezbollah est la seule formation libanaise à avoir conservé son armement depuis la fin de la guerre civile (1975-1990), au nom de la résistance contre Israël.

Son arsenal pourrait être plus imposant que celui de l'armée libanaise, selon certaines sources, et le parti soutient militairement en Syrie le régime du président Bachar al-Assad.

Soutenu par l'Iran et représenté au Parlement libanais, le Hezbollah est qualifié de groupe terroriste par de nombreux pays occidentaux, dont les États-Unis.

En 2006, le dernier grand affrontement entre Israël et le Hezbollah avait fait plus de 1200 morts du côté libanais, en majorité des civils, et 160 du côté israélien, en majorité des militaires.

Israël et le Liban restent en principe en état de guerre après divers conflits et la ligne de cessez-le-feu est contrôlée par la Force intérimaire des Nations unies (FINUL), déployée dans le sud du Liban pour veiller au maintien de la trêve.