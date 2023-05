Explosion du nombre de demandeurs d’asile à Sherbrooke

On les côtoie, mais sans le savoir. Les demandeurs d’asile ont été nombreux au cours des derniers mois à choisir Sherbrooke comme refuge. Une augmentation qui se fait sentir sur les bancs d’école comme au Service d’aide aux Néo-Canadiens de Sherbrooke (SANC). Aux premières loges pour les accueillir, l’organisme veut pouvoir en faire plus pour les aider. Surtout quand les permis de travail se font attendre.

L’année financière se termine à la fin du mois de juin au SANC . Mais déjà, les chiffres parlent d’eux-mêmes. En date du 30 avril, ce sont 471 demandeurs d’asile qui ont cogné à ses portes. En 2021-2022, ils étaient 311.

On est à 350 % des cibles qu'on avait à atteindre au niveau de notre bailleur de fonds, le ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration (MIFI) , résume la directrice générale du SANC , Manon Couture.

Le SANC a toutefois les mains liées. Québec lui permet seulement d’offrir deux services aux demandeurs d’asile : une aide pour se trouver un logement et une séance d’informations sur les services gouvernementaux disponibles.

Pour le reste des services, ils doivent se rendre à Montréal, auprès du Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile, le PRAIDA. C’est lui qui a le mandat de répondre aux besoins des demandeurs d’asile sur le territoire du Québec. Sauf que la réalité, c'est que quand les gens arrivent ici et qu’ils cognent ici [...] ils ne vont pas souvent à Montréal pour le reste des services qu’ils pourraient avoir , plaide Mme Couture.

La directrice générale du Service d'aide aux Néo-Canadiens de Sherbrooke, Manon Couture, voudrait pouvoir aider davantage les demandeurs d'asile, mais l'organisme a les mains liées. Photo : Radio-Canada / Christine Bureau

« On voit la détresse et on souhaite vraiment pouvoir en faire plus. [...] Pourquoi est-ce qu’ils n’auraient pas les mêmes services que les autres clientèles ? » — Une citation de Manon Couture, directrice générale du SANC

Le MIFI reconnaît que les pouvoirs des organismes régionaux, comme le SANC , sont limités. Avant d’élargir leur mandat ou de rehausser leur financement, le cabinet de la ministre Christine Fréchette dit vouloir étudier les effets de la fermeture du chemin Roxham, survenue à la fin du mois de mars.

À Sherbrooke, les demandeurs d’asile qui se sont présentés au SANC ont diminué en avril, soit 32 comparativement à 97 en mars.

Du Venezuela au Québec

José Martinez est l’un de ceux à avoir choisi Sherbrooke comme terre d’asile. Dans son minuscule appartement du centre-ville de Sherbrooke, il raconte ce qui l’a mené à demander l’asile au Canada : la persécution, les menaces, les craintes pour sa vie. Son ton calme et posé contraste avec son histoire.

Le Vénézuélien a quitté son pays en 2017. À l’époque, de violentes manifestations secouent le pays. Il y participe, comme des dizaines de milliers de ses compatriotes. Sauf que la révolte du peuple sera sévèrement réprimée. Il sent alors que sa vie est menacée. Ceux qui sont en désaccord sont persécutés. Et je suis l’un de ceux qui sont en désaccord avec les politiques du dictateur Nicolas Maduro , dit celui qui rapporte avoir été rencontré par des membres de la Garde nationale.

À ses yeux, il n’a d’autre choix que de quitter son pays. Sa fuite le mène au Pérou puis aux États-Unis. Là encore, sa sécurité est précaire, raconte-t-il. Les menaces xénophobes et racistes sont légion. Et pour lui, retourner au Venezuela est hors de question.

« Je me sentais persécuté. J’ai peur de retourner dans mon pays. Peur de mourir » — Une citation de José Martinez, demandeur d'asile à Sherbrooke

Cap sur le Canada

Après des années en cavale, il décide de trouver refuge au Canada. Le chemin qui le mènera vers la paix d’esprit a un nom : Roxham, qu’il traverse le 5 décembre 2022. Dès qu’il pose sa valise en sol canadien, un sentiment de bien-être l’envahit.

« On a été traités comme des êtres humains. [...] Je suis reconnaissant d’enfin me sentir en sécurité. » — Une citation de José Martinez, demandeur d'asile

Après un arrêt à Montréal, il s’installe à Sherbrooke le 1er mars, attiré par le coût de la vie. Pour lui, le Canada et le Québec sont une véritable terre d’accueil. Mais tout n’est pas parfait.

Arrivé depuis peu à Sherbrooke, José Martinez s'implique quand il le peut. Ici, il est bénévole pour une activité coorganisée par Actions interculturelles. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

En raison de son statut de demandeur d’asile, par exemple, il ne peut pas recevoir d’aide pour meubler son minuscule 1 ½. Durant les premiers temps, c’est son plancher qui lui sert de lit. Son appartement va se meubler peu à peu, tout comme son horaire.

À l'école, mais pas au travail

Aujourd’hui, José suit des cours de francisation à temps plein au Centre Saint-Michel de Sherbrooke. Dans son cours du mercredi matin, la classe déborde. Dans ma classe, j’ai trois infirmières, un agronome et deux ingénieurs , énumère l'enseignante Johanne Deschênes. Ce sont des gens en majorité très scolarisés.

Dans sa classe de francisation du mercredi matin, Johanne Deschênes a beau utiliser le jeu comme mode d'apprentissage, elle remarque à quel point ses étudiants sont prêts à travailler pour apprendre la langue. Photo : Radio-Canada

L’ambiance est bon enfant dans sa classe, même si elle sait que le français n’a rien d’un jeu pour ses étudiants.

Parce que le but ultime pour eux, c'est d'apprendre le français naturellement, mais c'est [surtout] de réaliser leur rêve. De reprendre leur travail, d'utiliser leur diplôme, de vraiment s'établir au Québec, à Sherbrooke, d'y élever leur famille, de développer leur communauté, de s'intégrer à la communauté québécoise. Et comme ils disent : travailler, faire de l'argent et avoir une belle vie , résume-t-elle.

Aussi en hausse sur les bancs d'école Au Centre Saint-Michel de Sherbrooke, ils étaient 289 demandeurs d’asile inscrits au mois d’avril dernier, contre 131 pour l’année 2021-2022. Au Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke, les enfants avec ce statut sont cinq fois plus nombreux que l'an dernier : 124 élèves en avril dernier contre 27 en 2021-2022.

Un mercredi de mai, José Martinez confie justement à son enseignante qu’il a peine à dormir ces jours-ci.

Au Québec depuis presque six mois, il attend toujours son permis de travail. Il a payé pour obtenir de l’aide juridique et s’assurer que ses papiers sont en ordre, mais comme bien d'autres, il est toujours plongé dans l'incertitude.

En soufflant ses 30 bougies il y a une semaine, loin de sa famille, c’est sans doute ce qu’il a souhaité : recevoir en cadeau un permis de travail. Je veux travailler , répète le jeune homme.

Selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, en date du 25 février, 80 % des demandes de permis de travail ont été approuvées dans les cinq jours suivant l'enregistrement d'une décision de recevabilité positive .

Or, José doit d’abord passer une entrevue avant de recevoir une réponse, positive ou non. Quand est prévue l’entrevue ? Je n’ai pas encore de date , dit-il.

La députée fédérale de Sherbrooke, Élisabeth Brière, admet qu’un délai de plusieurs mois est possible pour les demandeurs d’asile. Cela dépend si la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, un tribunal administratif indépendant, peut aisément ou difficilement établir si la demande d’asile est justifiée, nous a-t-elle répondu par courriel.

En attendant, l’aide financière qu’il reçoit de Québec - presque 800 $ - est presque entièrement engloutie par son loyer. Mais José Martinez ne veut pas plus d’argent du gouvernement. Il veut travailler notamment pour envoyer de l'argent à sa mère, qu’il n’a pas vue depuis six ans.