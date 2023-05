Forte congestion dans l’ouest de Montréal en raison de la fermeture de l’A-20

Des kilomètres de bouchons et des gens qui ont raté leur avion ou qui attendent depuis longtemps un taxi pour quitter l'aéroport : cette partie de l'île de Montréal est à éviter en raison de la fermeture non seulement de l'A-20 mais aussi de la bretelle qui relie la route 138 à l'autoroute, à proximité.

En fait, c'est justement sur cette bretelle que doit être réalisée la plus grosse partie des réparations de béton. Puisque l'autoroute passe sous cette bretelle, le ministère des Transports a indiqué avoir voulu éviter d'éventuelles chutes de débris, d'où la fermeture de ce tronçon de l'A-20.

Au cabinet de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, on a affirmé que la décision de procéder à cette fermeture pour effectuer les travaux ne relève pas du politique avant de renvoyer les questions aux fonctionnaires du ministère.

À l'aéroport Pierre-Trudeau, on ne comptait plus, dimanche, les voyageurs qui avaient raté leur vol après avoir parfois passé plusieurs heures dans des bouchons de circulation.

Certains d'entre eux ont d'ailleurs mentionné n'avoir reçu aucune indication par des applications de navigation, par exemple, selon laquelle la bretelle et l'autoroute étaient fermées en raison de ces travaux.

Un groupe d'étudiants et d'accompagnateurs du Cégep de Sherbrooke a ainsi raté l'avion qui devait lui permettre d'entamer un voyage scolaire en Grèce. Le transporteur aérien Air Canada a indiqué par courriel être au fait de cette situation et être en contact avec l'agence de voyages qui a réservé les billets .

Impact attendu

Chez Transports Québec, le porte-parole Martin Girard a dit qu'il était attendu que ces travaux allaient avoir des répercussions majeures . C'est certain que c'est névralgique comme secteur , a-t-il mentionné lors d'un entretien en parlant de l'échangeur Saint-Pierre.

C'est certain que cela allait créer une congestion importante , a-t-il ajouté avant d'inviter les automobilistes à éviter ce secteur autant que possible ou, s'il est nécessaire de se rendre dans cette partie de la ville, à planifier leurs déplacements et à partir beaucoup plus tôt que prévu .

Puisque, dans la région de Montréal, il y a des entraves [à la circulation] toutes les fins de semaine , M. Girard a aussi invité les citoyens à consulter le site web Quebec511 afin d'obtenir les plus récentes informations sur les travaux routiers et sur leurs répercussions.

Et s'il faut se rendre à l'aéroport? Empruntez l'autoroute 40 plutôt que l'autoroute 20, recommande M. Girard.

Il n'existe toujours pas de lien ferroviaire entre l'aéroport Pierre-Trudeau et le centre-ville de Montréal plusieurs décennies après de premières démarches en ce sens.

Avec les informations de Hadi Hassin