Deux restaurants phares de Saskatoon ferment leurs portes

Ayden Kitchen and Bar cessera ses opérations le 8 juillet prochain alors que Sticks and Stones fermera ses portes le 24 juin.

Dale MacKay affirme qu’il a décidé de fermer les deux restaurants en raison du bail du restaurant Ayden Kitchen and Bar qui est arrivé à terme.

Il ajoute que ce sera l’occasion de commencer une nouvelle aventure culinaire à Saskatoon.

« On veut apporter un élément nouveau et excitant à la scène culinaire à Saskatoon et on espère qu’on va être récompensé par des prix, comme nous l’avions été avec le restaurant Ayden. »