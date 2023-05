Le langage formel de moins en moins utilisé dans les radios au Québec

Le langage familier et les anglicismes sont de plus en plus courants dans les radios francophones au Québec. C’est ce qui est ressorti de la recherche sur l’état de la langue française dans les radios de l’enseignante à l’École supérieure en Art et technologie des médias du Cégep de Jonquière, Marie-Josée Olsen.

La chercheuse explique que les résultats de son enquête seront notamment utiles pour enseigner aux étudiants l’état actuel du français dans leurs futurs milieux de travail.

Notre rôle, c'est de former les acteurs qui vont se retrouver en onde bientôt. Donc ce qu'on veut faire, c'est d'offrir une formation, en général, de la meilleure qualité possible, mais aussi une formation linguistique qui est la meilleure, a-t-elle expliqué. En faisant le relevé, ça me permet non seulement de savoir quelles sont les catégories qui sont les plus fortement représentées, peut-être d'insister sur ces catégories-là davantage dans la formation et en même temps, ça me permet de vraiment avoir un état de la situation. Donc, qu'est-ce qu'on entend sur les ondes pour que notre formation puisse puisse être la mieux arrimée possible à au marché actuel

Festival international de journalisme à Carleton-sur-Mer

L'enseignante a discuté de ses recherches lors d’une table ronde au tout premier Festival international de journalisme à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie. Elle se réjouit de pouvoir discuter des enjeux qui secouent le monde des médias sans contexte de compétition.

Non seulement on a accès à un volet très formatif parce qu'on apprend plein de choses, mais en même temps, on peut aussi avoir cette interaction-là, donc ouvrir le canal de communication qui n'est pas toujours évident, a-t-elle ajouté. Des fois, les conversations ne sont pas faciles, donc ça a été permis et c'est vraiment extraordinaire.

Un groupe d'étudiants de l’École supérieure en Art et technologies des médias ont également pu assister aux différentes conférences du festival. On parle des jeunes en formation, on parle des jeunes de demain, mais ils sont là aussi pour dire ce qu'ils en pensent , a conclu Marie-Josée Olsen.

Selon une entrevue de Jean-François Coulombe