La Saskatchewan est touchée par le pire désert de garderie au Canada, selon un rapport

En Saskatchewan, 92 % des enfants d’âge préscolaire habitent dans une région considérée comme un désert en matière de services de garde, selon un nouveau rapport du Centre canadien de politiques alternatives, publié plus tôt ce mois-ci.

Un désert de services de garde est une région – déterminée par le code postal – où il y a plus de trois jeunes enfants par place à temps plein dans une garderie réglementée. Un total de 85 500 enfants se trouvent dans cette situation.

Cette statistique fait de cette province des Prairies le pire endroit au Canada où cette situation est vécue. Au Manitoba, ce taux est de 76 %, tandis qu'en Alberta il est de 61 %.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La Saskatchewan a été la troisième province à l'échelle du pays à adhérer au programme fédéral pour mettre en place des garderies à 10 $ par jour, atteignant ainsi l'objectif trois ans plus tôt que prévu.

Selon l'un des auteurs de l'étude, l'économiste David MacDonald, il faudrait s'inspirer des écoles publiques pour déterminer l'endroit où implanter des garderies.

Nous avons besoin d'un processus de planification publique qui s'apparente davantage à ce que l'on voit pour les écoles. On ne met pas une école là où c'est le plus pratique pour l'administration de l'école, mais là où c'est le plus pratique pour les enfants , lance M. MacDonald.

Regina, à 24 %, et Saskatoon à 18 %, sont parmi les villes canadiennes qui sont en bas de peloton avec Vancouver et Kitchener, en terme de taux de couverture pour les enfants qui ne sont pas encore à la maternelle.

Il y a environ deux places agréées pour dix enfants, ce qui correspond à un taux de couverture légèrement supérieur à 20 % dans ces villes , est-il écrit dans le rapport

Selon M. MacDonald, il y a encore plus d'enfants qui vivent dans des déserts de services de garde dans les régions rurales de la Saskatchewan.

La Saskatchewan, plus mauvais élève au Canada en matière d'accès à un service de garde ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Point du jour La Saskatchewan, plus mauvais élève au Canada en matière d'accès à un service de garde. Contenu audio de 10 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 10 minutes

Des préoccupations dans les centres de garde

La directrice du centre de la petite enfance First Years Learning Center, à Regina, Megan Schmidt, indique que son centre une liste d'attente de 1925 enfants. Elle trouve difficile d'annoncer un refus aux parents.

Nous pourrions ouvrir dix centres supplémentaires dans cette région et nous aurions toujours une liste d'attente , regrette-t-elle.

À 175 kilomètres de Regina, à Whitewood, la directrice du Centre de la petite enfance Wiggles and Giggles, Nichole Kessel se souvient de tous les ajustements qu'elle a dû faire dans un court délai pour répondre aux exigences du programme fédéral des garderies à 10 $.

La directrice de la garderie Wiggles and Giggles, à Whitewood, a pris la parole au Palais législatif de la Saskatchewan, mardi. Photo : Radio-Canada

Nichole Kessel indique que les subventions pour les places en garderie à temps partiel prendront fin le 1er juillet, ce qui aurait un effet dévastateur sur sa garderie . Actuellement, elle reçoit 10 $ des parents et 32 $ du gouvernement par enfants.

J'ai l'impression que tous les efforts que nous déployons risquent de ne servir à rien et que notre centre va en souffrir , lance-t-elle.

Également vice-présidente de l'association qui représente les directeurs de garderie dans le sud-est de la Saskatchewan, Nichole Kessel, soutient que la moitié des centres de la région ont pris la décision de ne plus desservir certaines familles, car ils n'auront plus assez d'argent pour couvrir les dépenses de main-d'œuvre et de ressources.

Mme Kessel déplore la difficulté de ne pas pouvoir compétitionner avec des entreprises qui offrent des salaires de départ à 15 $ alors que certaines de ses éducatrices commencent à 13,21 $ de l'heure.

Le ministre de l'Éducation de la Saskatchewan, Dustin Duncan, indique que la province élabore une stratégie à long terme pour la main-d'œuvre, qui définira une vision à long terme pour la croissance du secteur de la petite enfance et une grille salariale pour s'assurer que les éducatrices reçoivent des salaires compétitifs.

Nous envisageons une stratégie d'expansion pour voir où nous pouvons nous développer, non seulement là où il n'y a pas de services de garde, mais aussi en travaillant avec les centres et les espaces familiaux réglementés pour voir s'ils peuvent accueillir un plus grand nombre d'enfants , a déclaré M. Duncan lors de la période de questions de mardi à l'Assemblée législative.

Avec les informations de Will McLernon