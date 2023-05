Nuits froides : des cultivateurs tentent de protéger leurs plants du gel à Québec

Bâches de protection, surveillance accrue, aspersion des champs : des cultivateurs et producteurs maraîchers de la grande région de Québec mettent tout en oeuvre pour protéger leurs plants du froid, alors que d'autres nuits glaçiales s'annoncent en début de semaine prochaine.

Dimanche, Environnement Canada prévoyait des températures minimales de 1 degré et un risque de gel pour les nuits de dimanche et de lundi dans la grande région de Québec.

La semaine dernière, des cultivateurs des quatres coins du Québec ont dû passer plusieurs nuits blanches d'affilée au chevet de leurs plants afin de les protéger du froid.

Ce fut le cas pour Patrick Therrien, propriétaire de Potager Therrien à Saint-Sylvestre dans Chaudière-Appalaches. Il s'attend a ne pas beaucoup dormir au cours des prochain jours non plus. Il fait frette et il vente! lance-t-il d'un rire jaune.

L'aspersion d'eau et le recouvrement des plants sont deux moyens privilégiés par les cultivateurs en période de froid printannier. Photo : Gracieuseté - Potager Therrien

L'installation de toiles de protection et l'aspersion, qui consiste a arroser continuellement ses plants pour éviter que le gel s'installe, sont les deux méthodes qu'il privilégie. En pleine période de floraison des fraisiers, c'est surtout ses plants du fruit rouge qui sont vulnérables au froid.

Il est trop tôt pour chiffrer les pertes. On en a perdu un petit peu constate-t-il.

Il faudra attendre la fin de l'étape de floraison pour savoir combien de ses plants n'ont pas survécu.

Le gel peut ravager une récolte de fraises, si rien n'est fait Photo : Radio-Canada / Gracieuseté - Potager Therrien

La rigueur de la météo des dernières semaines surprend Louis Gosselin, producteur maraîcher à la ferme François Gosselin, à l'Île d'Orléans.

C'est assez exceptionnel le nombre d'épisodes de gel qu'on a. songe-t-il.



Pas le choix, pour protéger ses fraisières du froid : il devra lui aussi veiller au grain.

Il s'attend à ce que le froid des prochains jours soit moins rigoureux que celui de la semaine dernière. Il espère que cette période de froid se termine mardi, alors qu'on prévoit des températures plus chaudes la nuit tombée.

Il est clair toutefois que certains plants n'ont pas survécu. Combien? Trop tôt pour le dire, selon lui.

« Pas une catastrophe »

Le président de l'UPA de l'Île Orleans et producteur maraîcher, François Blouin, n'est pas inquiet pour ses fraises, même si elles ont goûté à la météo.

C'est pas une catastrophe , affirme-t-il.

Les gels de la dernière semaine lui ont causé des pertes. Dans ses champs, il estime avoir perdu entre 15 et 20% des fraisiers qu'il a planté l'an dernier. Ça va peut etre retarder la recolte de 2-3 jours, mais pas plus assure-t-il.

François Blouin est propriétaire de la ferme François Blouin et président de l'UPA de l'île d'Orléans (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Blouin

Les nuits prochaines, il n'aura pas recours à l'aspersion, préférant plutôt opter pour des filets et toiles de protection dans son verger.

Avec la collaboration de Magalie Masson