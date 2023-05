Le derecho, un an plus tard : que retient-on dans la région de la capitale fédérale?

Le passage du derecho dans la capitale fédérale et les environs n’a laissé presque personne indifférent : il a causé de nombreux et importants dégâts, particulièrement dans l’est ontarien et Ottawa. Et bien que la majorité des dégâts aient été ramassés, d’autres ne sont pas encore nettoyés – et des blessures n'ont pas encore cicatrisé.

L’acériculteur Jules Rochon le dit en toute franchise : il a hâte de cocher le 21 mai 2023 de son calendrier, comme quoi le premier anniversaire du derecho est maintenant terminé. Le signe d’une page qui se tourne.

La tempête a détruit 25 % de ses érables entaillés qui servaient à la production de son sirop d’érable. Cela équivaut à environ 350 cordes de bois, illustre M. Rochon.

Jules Rochon se tient à côté d'un grand arbre déraciné sur son terrain. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Hallie Cotnam

Il aura fallu sept mois, et de quatre à huit heures par jour en moyenne, pour ramasser tous les dégâts causés par le derecho. À lui seul, le nettoyage a coûté 56 000 $, et je suis conservateur [dans son estimation] , dit-il, en précisant que ce montant était non assurable.

Bien que Gatineau et une portion de l’Outaouais ont été touchés par le derecho, des dégâts de grande ampleur ont particulièrement été repérés dans l’est ontarien et dans certains secteurs d’Ottawa.

Les chercheurs du Northern Tornadoes Project ont cartographié les dommages le long du chemin du derecho autour d'Ottawa. Chaque X dans un cercle marque des dommages aux arbres visibles par satellite, et les X rouges indiquent de graves dommages aux arbres. Photo : Gracieuseté Northern Tornadoes Project

Un an après le passage de cette tempête de vent destructrice et mortelle, qui constitue le phénomène météorologique le plus coûteux de 2022 au Canada, de nombreux dommages peuvent encore être constatés sur le terrain, tout particulièrement dans des forêts et boisés d’Ottawa et de l’est ontarien.

Le boisé qui englobe et surplombe le tronçon du sentier récréatif Prescott-Russell, à Navan, au sud-est d’Ottawa, en est justement un exemple. Des arbres jadis hauts et droits sont scindés au milieu, brisés par le vent, dont l’équilibre fragile est maintenu par les branches des arbres voisins.

La Forêt Larose, considérée comme un joyau naturel des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR), n'a pas été épargnée par la tempête historique du 21 mai 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Denis Babin

On est chanceux dans notre malchance

Le degré de dommages n’est cependant pas uniforme dans ces régions les plus touchées. Certains lieux s’en sont sortis avec un peu moins de bris que d’autres, notamment la Forêt Larose qui appartient aux Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR).

On est chanceux dans notre malchance , admet le directeur de l’Urbanisme et de la Foresterie aux CUPR , Louis Prévost, en parlant des conséquences du derecho sur près des 28 000 acres de terrain qui constituent la Forêt Larose.

Louis Prévost, directeur de l'Urbanisme et de la Foresterie pour les Comtés unis de Prescott et Russell (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Les infrastructures n’ont pas été touchées et il n’y a pas eu de dommages là où il y a le plus de sentiers. Ce sont principalement des parcelles de boisés au nord de Bourget où l’impact a été le plus fort , affirme-t-il.

N’empêche, l’ampleur des dégâts sur le terrain le saisit. La force de la nature , clame M. Prévost.

Cependant, d’autres boisés et forêts de la région n’ont pas connu la même chance.

Environ 14 km2 de forêts ont été très endommagés ou détruits par le derecho, affirme Jean Saint-Pierre, président de Boisés Est, un organisme francophone qui regroupe des propriétaires de boisés privés de l’est ontarien.

Jean St-Pierre est président de Boisé Est, une association qui représente des propriétaires de boisés privés dans l'est ontarien. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Denis Babin

C’est une superficie énorme , souligne celui qui est aussi propriétaire d’un boisé privé. C’est d’autant plus que la destruction de ces arbres bouleverse tout l’équilibre de la biodiversité.

Après un an, je dirais que la majorité des gens ont pris en main leur situation et ils ont dit "bon, je fais ou je vais faire les travaux nécessaires", même si ce sont des travaux à l'occasion très difficiles, qui peuvent être très dispendieux , affirme Jean Saint-Pierre, en ajoutant du même souffle que l’appui financier du gouvernement Ford n’est pas encore arrivé pour les membres de Boisés Est.

Un appui financier grandement attendu

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé à la fin mars 2023 une aide financière de 5,5 millions de dollars pour des municipalités et cantons affectés par le derecho et les tornades en 2022, dont 1,2 millions de dollars pour les CUPR, qui couvrira des frais de nettoyage, de reboisement et aidera des municipalités dont les infrastructures ont été endommagées le 21 mai 2022.

Cette aide monétaire est en soi une très bonne nouvelle , salue Jean Saint-Pierre, qui apprécie que ce financement ait été rendu possible par l’entremise des municipalités. Il soutient que l’argent n’a pas encore été distribué, mais il s’attend à ce qu’une annonce en ce sens soit faite au cours des prochaines semaines.

Répartition du 1,2 M $ perçu par les CUPR 341 000 $ à la Cité de Clarence-Rockland;

341 000 $ au Canton d’Alfred et Plantagenet;

541 000 $ à la Conversation de la Nation Sud (qui distribuera cette somme aux propriétaires de boisés privés). Source : Comtés unis de Prescott et Russell

Idéalement, cet appui aurait dû être disponible beaucoup plus tôt , estime M. Saint-Pierre. Parce qu’on se retrouve dans une situation où [...] ces arbres-ci sont dangereux , explique-t-il en pointant ceux brisés entre six et neuf mètres de hauteur derrière lui.

« C’est une situation dangereuse pour les enfants qui veulent jouer dans la forêt [...] C’est une question de sécurité. » — Une citation de Jean Saint-Pierre, président de Boisés Est

Si l’argent pouvait arriver au cours des prochaines semaines, les travaux de nettoyage en forêt, eux, devront toutefois être repoussés à l’automne, puisqu’a lieu en ce moment la période de nidification des oiseaux. Par conséquent, la transplantation des arbres ne pourra être faite qu’au printemps prochain, soit près de deux ans après le derecho.

Des solutions pour l’avenir?

À défaut de prévenir tout futur épisode climatique extrême, comme le derecho, les municipalités - et propriétaires de boisés - tentent de s'organiser et de se tenir prêts autant que possible.

Du côté des CUPR, Louis Prévost explique qu’ils en sont à mettre sur pied un comité et un plan pour faire face aux changements climatiques.

Il y a beaucoup de travail qui reste à faire, mais je pense que chaque petite chose va aider éventuellement , ajoute-t-il. C'est un travail de longue haleine [...] On doit, je crois, être des exemples à suivre pour, justement, inciter la population à en faire plus également.

« Je pense qu’on est minuscules par rapport à ce qui peut arriver à l’environnement. Et les dégâts qui peuvent être causés par ça... Je pense qu’il faut réagir [...] et prendre des actions pour les prévenir. » — Une citation de Louis Prévost, directeur de l'Urbanisme et de la Foresterie aux CUPR

La Ville d’Ottawa, pour sa part, accuse du retard dans l’atteinte des objectifs qu’elle s’était fixée notamment en matière de résistance face aux changements climatiques, dont la création d’une Stratégie de résilience climatique.

Des consultations pour cette stratégie devaient commencer à la fin avril, a indiqué à la mi-avril le Comité de l’environnement et du changement climatique de la Ville d’Ottawa.

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, la mairesse de la Ville de Gatineau, France Bélisle, affirme qu’ il y a un comité d'experts qui va nous revenir avec des recommandations, qui a regardé la situation des dernières crises à Gatineau et qui peut nous faire différentes suggestions. Cela va être présenté au conseil municipal au cours des prochains mois.

Les vents violents ont aussi causé des dommages à Gatineau. Sur la photo, un arbre est tombé sur une clôture et sur le terrain voisin, dans le secteur de Hull. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nathalie Tremblay

Elle souhaite que les réflexions et les pistes de solutions envisagées aillent plus loin que le contrôle de la végétation près des fils électriques, par exemple. C'est une solution qui peut, oui, faire une différence à court terme, mais qui doit s'accompagner d'une philosophie beaucoup plus grande au Québec , insiste France Bélisle.

Par exemple, l'enfouissement des fils, être biénergie, notre dépendance à un type ou un autre d'électricité ou de gaz. Cette réflexion-là est plus grande et elle n'appartient pas à la Ville , poursuit-elle.

Des solutions innovantes, telles que du pavé alvéolé, pourraient être envisagées pour améliorer la résistance climatique, mais pour ça, il faut faire des investissements, ce qui est difficile quand on est une Ville .

« Nous, comme Ville, Gatineau et d'autres Villes du Québec, ce qu'on demande au gouvernement du Québec, c'est de partager le même sentiment d'urgence que nous dans des investissements qui sont à faire. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Et les propriétaires de boisés privés? Jean Saint-Pierre leur suggère entre autres de diversifier les arbres plantés et qui peuvent bien se complémenter au niveau des racines.

Boisés Est prévoit d’ailleurs un atelier vers la fin mai avec des experts pour faire découvrir des solutions pour rendre les boisés plus résilients dans le futur, face aux prochains événements météorologiques.

Avec la collaboration de Nelly Albérola