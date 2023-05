Début des derniers travaux d’asphaltage sur le pont Dubuc

La circulation s'effectue à contresens sur une seule voie en direction sud.

La bretelle de sortie du pont vers le boulevard Tadoussac et la rue Roussel est fermée. Un détour doit être fait via les rues des Champs, Roussel et du Pont.

De plus, l'accès au pont via la rue Jacques-Cartier et la rue Montcalm est aussi bloqué. Il faut emprunter un détour via les rues Jacques-Cartier, Sainte-Anne et Price Ouest.

Les travaux d'asphaltage vont s'interrompre tôt mardi matin pour ensuite reprendre dans les prochaines semaines.

Cette étape finale, qui est prévue jusqu'au 12 juin, mettra un terme à cet imposant chantier amorcé il y a huit ans, en 2015. La réfection de l'infrastructure, construite en 1972, aura coûté 45 M$.