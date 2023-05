Le NPD promet de construire plus de terrains de camping

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) de l’Alberta a dévoilé son plan de protection et d’investissement pour les parcs provinciaux qui promet notamment de construire davantage de terrains de camping.

Le NPD veut aussi établir plus de sentiers de randonnée et d’aires de jeux, de stations de nettoyage de poissons et d’abris pour se chauffer dans les parcs.

Pour y arriver, le parti investirait 40 millions de dollars dans les infrastructures des parcs et des terres publiques, s’il remporte les élections du 29 mai. Ce montant s’ajouterait aux 210 millions de dollars sur trois ans qui ont déjà été accordés dans le budget déposé en février 2023, selon Joe Ceci, ancien ministre des Finances.

Cela veut dire que nos parcs provinciaux vont prospérer pendant que plus de gens en profitent , a expliqué M. Ceci, candidat du NPD dans Calgary-Buffalo, en conférence de presse à Calgary.

« Cet investissement n'est qu'une partie de notre plan visant à protéger les parcs et à les maintenir à un prix abordable. » — Une citation de Joe Ceci, candidat du NPD dans Calgary-Buffalo

Le NPD a aussi réitéré sa promesse d’éliminer les frais d’accès à la zone récréative de Kananaskis.

Depuis le 1er juin 2021, les visiteurs doivent payer 90 $ chaque année pour accéder à la zone ou 15 $ par jour par véhicule. Le NPD avait alors dénoncé cette mesure, en rappelant que le coût de la vie était déjà assez élevé.

Nous allons rétablir la région de Kananaskis selon la vision de l’ancien premier ministre Peter Lougheed qui veut que ce soit un endroit où tous les Albertains, quel que soit leur revenu, peuvent passer du temps avec leur famille dans la nature , a lancé Joe Ceci.

Fini l’exploitation du charbon

Les néo-démocrates comptent également interdire l’exploitation du charbon sur les pentes orientales des montagnes Rocheuses, communément appelées Eastern Slopes , ainsi que la vente de parcs provinciaux en introduisant un projet de loi.

D'après Sarah Elmeligi, candidate néo-démocrate dans la circonscription de Banff-Kananaskis, ce projet de loi exigerait notamment des consultations publiques pour la vente de parcs provinciaux.

Ainsi, un futur ministre ne pourrait pas simplement annoncer le retrait de 170 parcs du réseau. Cette décision devrait faire l'objet d'un débat public , a-t-elle précisé en faisant référence à une décision du Parti conservateur uni.

À l’été 2020, le gouvernement avait décidé de fermer ou de confier 175 sites de parcs provinciaux à des organisations tiers. Le PCU a finalement reculé sur sa décision quelques mois plus tard.

Par courriel, la candidate conservatrice unie Miranda Rosin a répondu être fière du bilan de son parti en ce qui concerne les parcs provinciaux.

Notre gouvernement conservateur uni investit plus de 211,3 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour accroître les activités récréatives dans les parcs provinciaux et les terres de la Couronne, ainsi que l'accès à ces derniers .