Semaine québécoise des familles : des enfants s’amusent à Malartic

Kim Trottier-Chabot et sa fille Adaline participent à leur première journée de la famille à Malartic. , s’exclame l’éducatrice au secondaire. « C’est super! Ça rassemble les familles et les citoyens de Malartic »

Si la petite Adaline, un an, est trop jeune pour les jeux gonflables, sa mère admet que l'événement lui procure des souvenirs. Je trouve ça l'fun parce que je suis dans mon école secondaire. Ça me rappelle des souvenirs , complète-t-elle.

Kim Trottier-Chabot et sa fille Adaline participent à leur première journée de la famille à Malartic. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Assise un peu plus loin, la maman Julie Gélinas ajoute que les activités offertes aident ses deux enfants présents à socialiser et à revoir d’anciens visages.

Ils ont vraiment beaucoup de plaisir. Ils retrouvent plein d’amis de l’école et des amis qu’ils voient moins souvent. Ça leur permet de tisser des liens , poursuit Mme Gélinas.

Entre 250 et 300 participants

Des enfants s'apprêtent à jouer au combat d'archers. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Christelle Perron, l'une des organisatrices, se réjouit de contempler des enfants s’amuser. La directrice de la maison de la famille de Malartic est surtout heureuse d’avoir contribué à offrir des activités gratuites aux familles de Malartic.

Nous avons un jeu gonflable style glissade hawaïenne pour les 3 à 12 ans. Nous avons un petit jeu gonflable pour les 0 à 5 ans et nous avons un parcours pour les trois ans et plus où il est possible de pratiquer des courses extrêmes , détaille-t-elle.

L'une des organisatrices de l'événement, Krystel Perron, peine à cacher sa satisfaction. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Au-delà des jeux gonflables, les enfants avaient aussi la possibilité de s’adonner à des combats d'archers ou encore de participer à un jeu d'évasion.

Deux policiers de la Sûreté du Québec étaient également présents à l'extérieur pour sensibiliser les enfants et montrer leurs équipements, dont leur véhicule de patrouille.

C’est ma raison de vivre tous les jours, lance Mme Perron! J’ai moi-même des enfants et c’est important pour moi de rassembler les familles. Les activités sont complètement gratuites, car c’était important pour nous que les familles puissent être ensemble, vivre un moment de bonheur, enlever le stress et simplement s’amuser , explique Christelle Perron.

Des policiers de la Sûreté du Québec étaient présents pour faire découvrir leur métier à des enfants. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

La Table jeunesse de Malartic a organisé différentes activités à Malartic, entre le 13 et le 20 mai, afin de souligner la 28e Semaine québécoise des familles.