Les Expos de Sherbrooke remportent leur premier match de la saison

Dimanche, l’équipe sherbrookoise sera à Shawinigan pour affronter les Cascades.

Une foule fébrile

Avant même le début du match, les spectateurs et les joueurs étaient fébriles. On ne pouvait pas demander une meilleure journée que ça, tout le monde est fébrile aujourd’hui, assure le voltigeur de gauche pour les Expos, Benoît Émond. On est prêts pour leur montrer qu'on est capables d'aller chercher un championnat cette année, c'est notre objectif.

On a une équipe avec beaucoup de qualités, on a des joueurs de haut niveau, on a aussi beaucoup de profondeur, ce qui fait qu'après la première année d'apprentissage qui a été celle que j'ai faite l'an dernier [...] maintenant, on est plus informés, on connaît mieux les gars, détaille le président et propriétaire des Expos de Sherbrooke, Denis Pelletier. On connaît aussi la Ligue davantage, alors là, on est capable de faire quelque chose qui est probablement plus performant, nos décisions sont meilleures.

Un invité de marque

Nul autre que Claude Raymond était l’invité d’honneur pour cette partie d’ouverture de la saison. L’ancien joueur de la LBMQ était sur place pour dédicacer des livres.