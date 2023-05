Des baigneurs demandent un resserrement de sécurité maritime près des plages de Vancouver

Lors de l’incident survenu mercredi, un yacht est passé dans la zone réservée, s’approchant dangereusement de cinq nageurs qui avaient la tête sous l’eau.

Heureusement qu’il n’allait pas très vite , s’exclame Jess Abells, qui nage régulièrement autour des plages de la métropole britanno-colombienne depuis une dizaine d’années.

Quand on nage, la présence d’un véhicule motorisé là où il n’est pas censé être est effrayante , confie-t-elle.

Elle n’était pas dans l’eau au moment des faits, mais elle a été témoin de l’incident. Elle a alors crié au conducteur de l’embarcation de changer de direction pendant que les nageurs tentaient de s’enlever de son chemin.

Selon Andrea McCallum, présidente émérite de la Vancouver Open Water Swimming Association, ce genre d’incidents se produit de plus en plus souvent à cause du manque de bouées définissant les zones de nage.

Il y a une augmentation du nombre de bateaux qui passent par des zones de nage à cause de bouées blanches manquantes , explique-t-elle. Outre les lieux où un nombre suffisant n’a jamais été installé, il y a d’autres endroits où ces bouées ont dérivé, ont été volées ou retirées.

Elle ajoute que seules deux bouées délimitent actuellement la zone de nage de la plage de Kitsilano, alors qu’il y en avait six ou sept, à l’origine. Selon elle, les autres plages sont dans le même état.

Pas d’obligations légales

Dans une déclaration faite par courriel, la Commission des parcs de Vancouver indique que les bouées blanches sont installées par égard pour les baigneurs, mais qu’elles ne relèvent pas de ses responsabilités.

Essentiellement, nous entretenons ces bouées afin de tenter d’informer les nageurs et les conducteurs d’embarcations qu’il y a un risque de conflit, [mais] il n’y a aucune réglementation en place pour empêcher des bateaux de circuler dans cette zone , écrit la commission.

Ni le [Service de police de Vancouver] ni la Garde côtière n’ont la possibilité d’empêcher des bateaux de passer dans ce secteur. Ce que ces forces de l’ordre peuvent faire, c’est intervenir en cas de conduite dangereuse ou avec facultés affaiblies.

Selon Transports Canada, Vancouver ou une autre entité gouvernementale pourrait demander la désignation de ces zones comme interdites aux bateaux à la suite d’un processus qui peut s’avérer complexe.

Le processus de création de zones restreintes comprend plusieurs exigences documentaires, comme des consultations publiques et la certitude que des moyens d’en assurer le respect existent. Une fois [la zone restreinte] approuvée, les autorités locales sont responsables de sa signalisation et de son entretien, ainsi que de s’assurer de son respect , explique Transports Canada.

Avec les informations de Karin Larsen