Une éducatrice de Trois-Rivières aurait administré de la mélatonine à des enfants

Dans la lettre envoyée aux parents le samedi 20 mai, l'administration de l'établissement affirme avoir ouvert une enquête interne.

« Il y a quelques jours, certaines informations nous sont venues à l'oreille comme quoi [une employée] ajoutait un produit à certains breuvages des enfants de son groupe. Sans plus tarder et suite à ces informations, nous avons immédiatement pris action et entrepris une enquête administrative à l'interne pour découvrir que le produit en question était de la mélatonine. »