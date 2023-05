Mario Simard souhaite l’indépendance du Québec pour une meilleure économie

Si on veut casser cette tendance là, même si on a la meilleure volonté du monde dans le cadre du fédéralisme, on n’y arrivera pas, a-t-il affirmé. La seule véritable piste de solution, c'est l'indépendance du Québec et je pense qu'on fait ça de façon décomplexée depuis bon nombre d'années.

Mario Simard estime que la question d’indépendance est en train de revenir dans l’esprit des Québécois en raison d’irritants dans la fédération canadienne qui touchent la province. Je pense entre autres à la question de l'immigration, où les cibles déployées par le gouvernement fédéral feraient en sorte de nous créer de sérieux problèmes au niveau de l'intégration, a-t-il ajouté. Je pense entre autres à la question de la langue. Je pense entre autres à la question de la laïcité, donc tous ces enjeux-là, qui représentent un peu des abrasifs pour le Québec.

Le député de Jonquière croit également que les libéraux devraient opter pour un nouveau chef s’ils souhaitent voir du renouveau au sein de leur parti. Il y a une fatigue et Yves-François [Blanchet] le disait à la fin de la dernière élection, que c'était déjà un gouvernement qui était fatigué. Donc, si les libéraux veulent rebondir, je crois qu'ils vont devoir se trouver de nouveaux porteurs de ballon, mais ça, ce n'est pas à moi de le déterminer.

Un vote de confiance a également eu lieu au sein du Bloc québécois, samedi. Le chef, Yves-François Blanchet, a récolté 97,25 % des votes.

Selon une entrevue de Jean-François Coulombe