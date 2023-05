De nombreux participants à l’Opération grand nettoyage à Gaspé

La population embarque. En plus cette année, il fait super beau, il fait chaud, il ne vente pas trop. Bref, la météo est de notre bord! , souligne le maire de Gaspé, Daniel Côté.

« C'est un grand effort collectif. C'est vraiment beau à voir. » — Une citation de Daniel Côté, maire de Gaspé

Il ajoute que la Ville peut compter sur la collaboration de nombreux partenaires, dont la Brigade verte du grand Gaspé, le Cégep de la Gaspésie et des Îles, et le club de football Les Griffons. En fait, je devrais plutôt dire l’armée des Griffons. Ils sont à peu près partout sur le territoire pour participer à cet exercice-là, blague M. Côté.

Il raconte que l’événement a commencé très progressivement il y a une dizaine d’années grâce à la Brigade verte du grand Gaspé.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

À l'époque, de bonnes quantités de déchets émergeaient de la fonte des glaces sous les cabanes de pêche, notamment. Des citoyens étaient en colère, raconte un membre de la Brigade verte du grand Gaspé, André Ouellet. Un seul conseiller municipal avait alors décidé d’embarquer dans une vaste opération de nettoyage, mais seulement dans son district.

Avec le temps, d’autres conseillers ont embarqué et maintenant les six conseillers municipaux et les six quartiers du grand Gaspé participent à l’opération grand nettoyage , explique Daniel Côté.

Toute la population de Gaspé est invitée à participer à l'opération grand nettoyage. Photo : Gracieuseté de la Ville de Gaspé

Chaque année, les citoyens sont invités à se rendre à l’un des huit points de rencontre, qui sont dispersés à la grandeur du territoire. Ils peuvent s’y procurer des sacs, des gants et y déposer les déchets en fin de journée.

Samedi, des plants d’arbres ont été distribués aux participants en collaboration avec l'Association forestière de la Gaspésie et le Sentier international des Appalaches.