Verdir les milieux urbains, un arbre à la fois

Par voie de communiqué, l’organisme à but non lucratif indique que 4000 arbres âgés de deux ans étaient disponibles, d’une dizaine d’espèces différentes. Ce sont de petits arbres, qui vont capter du carbone tout au long de leur vie, donc qu’ils soient plantés dans des endroits où il y en a moins, c’est l’important , explique la directrice de l’Association forestière du sud du Québec, Amélie Normand.

Dans son communiqué de presse, l'Association forestière du sud du Québec assure que les arbres en milieu urbain sont importants, notamment pour filtrer l'eau, absorber les bruits, tempérer la chaleur en hiver, entre autres avantages.

Avec le soleil et la chaleur, les personnes sont venues en nombre pour chercher leur arbre. On a pu rencontrer des gens de tous âges, les conseiller, leur donner le bon arbre pour le planter au bon endroit et que celui-ci survive , détaille la biologiste et agente de développement à l’Association forestière du sud du Québec, Mélanie Bergeron.

Des spécialistes étaient sur place pour conseiller les citoyens sur quelle espèce d’arbre choisir, et comment la planter.

« C’est très connu que les arbres sont importants pour nous, encore faut-il savoir comment les choisir, comment les planter. » — Une citation de Mélanie Bergeron, biologiste et agente de développement à l’Association forestière du sud du Québec.