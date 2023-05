Plus de 300 personnes rendent un dernier hommage à Jean-Paul Savoie, à Kedgwick

Plus de 300 personnes de partout au Nouveau-Brunswick sont venues dire au revoir pour une dernière fois à Jean-Paul Savoie, samedi, à Kedgwick, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick.

Une chanson qu’il a composée continuera de marquer les esprits de plusieurs.

Reconnaissance acadienne a été interprétée en l'église de Kedgwick durant les funérailles pour rendre hommage à ce militant acadien, ancien député provincial et maire de cette communauté pendant plusieurs années.

Jean-Paul Savoie Photo : Archives

Jean-Paul Savoie est décédé jeudi à l'âge de 76 ans.

Son ami Étienne Hébert dit avoir perdu son âme sœur.

Depuis les derniers jours, c’est sûr que Jean-Paul laisse un grand vide… Je te dirais que j’ai connu Jean-Paul plus que mon épouse, que mes enfants. Ça fait près de 40 ans que j’ai connu Jean-Paul. Notre relation, c’est une relation très particulière. C’est quasiment comme si j’avais perdu mon âme sœur , a-t-il dit avec émotion.

S'il a dû défendre et lutter pour la cause des Acadiens ou lutter pour la langue française, c'est parce qu'il avait intérêt à protéger les sans-voix, a affirmé le célébrant, le père Félix Hatungimana.

Son dévouement pour l’Acadie

Plusieurs associent Jean-Paul Savoie à son dévouement pour sa communauté et l'Acadie.

Des drapeaux acadiens étaient installés dans l'église pour souligner ce lien.

Camille Thériault, ex-premier ministre du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Il a toujours tenu droit sur ses principes de l’Acadie , a indiqué l’ancien premier ministre Camille Thériault. C’était pour lui une deuxième nature. C’est clair qu’une personne comme lui, qui a contribué comme il l’a fait, va certainement être manquée, mais je crois aussi que c’est un exemple pour la relève à suivre.

Éric Gagnon, maire de Kedgwick Photo : Radio-Canada

Le maire de Kedgwick, Éric Gagnon, a tenu à rendre hommage au disparu.

Jean-Paul, c’était quelqu’un qui s’impliquait beaucoup dans notre communauté. Le drapeau acadien, il l’avait tatoué sur le cœur et si les gens comprenaient plus ou moins c’était quoi, il était capable de prendre les bons mots et de les placer à la bonne place. Jean-Paul, c’était un patriote pour nous autres , a-t-il mentionné.

Au service des autres

Jean-Paul s'est toujours mis au service des autres et quand il pouvait aider quelqu'un, il ne demandait jamais rien en retour, car le fait de rendre service et de rendre l'autre heureux était son salaire , a précisé son ami Étienne Hébert.

J’ai rarement vu quelqu’un à notre caucus au cabinet défendre les intérêts de sa municipalité, de sa région, le faire aussi bien que Jean-Paul , a signalé Camille Thériault.

Ceux et celles qui lui ont rendu un dernier hommage savent que la mémoire de Jean-Paul Savoie va continuer à planer sur la région de Kedgwick.

D’après un reportage de Mathilde Pineault