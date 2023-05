La bibliothèque d’outils L’Outillerie ouvre ses portes

L’organisme à but non lucratif (OBNL) L’Outillerie a procédé à sa préouverture samedi matin. L’équipe sur place a profité de l’occasion pour initier les Rimouskois au système d’emprunt et pour prendre les suggestions d’ici l’ouverture officielle.

On a invité des gens pour venir prendre leur abonnement et ça nous donne du lousse pour figurer si tout fonctionne bien , explique un des administrateurs du projet, Martin Lepage.

Dans quelques semaines, tout le monde sera invité quand on sera bien rodé , annonce-t-il.

Marc Lepage est l'un des administrateurs de L'Outillerie. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

L’organisme permettra d’emprunter des outils de construction, de jardinage et de cuisine moyennant une cotisation annuelle ou mensuelle et l’achat d’un forfait illimité ou à la carte. Son but est de favoriser le partage et de limiter la surconsommation.

Ce sont des objets onéreux qu’on se sert quelques heures, quelques jours par année , souligne M. Lepage. Nous avons la mission de collectiviser tous ces objets-là. […] Ça va sauver des coûts aux gens et avoir un impact environnemental sur la production et la gestion de déchets.

« On souhaite que le plus de gens possible en profitent. Plus il y a de gens [qui s’abonnent], plus ça nous donne des sous pour acheter de nouveaux objets. » — Une citation de Marc Lepage, administrateur de L'Outillerie

Dans les deux dernières années, les administrateurs de L’Outillerie ont récolté des dons d’objets et en argent pour garnir leur bibliothèque d’objets située en plein centre-ville sur la rue Saint-Germain. L’ OBNL continue d’ailleurs d'amasser les dons. Alors que la saison de vide-garage s’amorce dans la région, l’équipe rappelle qu'elle recueille aussi les invendus.

L'Outillerie est une bibliothèque où l'on emprunte des objets de cuisine, de rénovation et de jardinage grâce à un abonnement. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Par ailleurs, l’organisme qui compte une quinzaine de bénévoles est toujours à recherche de bénévoles pour compléter son équipe. On cherche des gens à l’accueil, pour réparer des objets, pour les finances, les communications. N’importe quel intérêt vous avez, on va vous accueillir à bras ouverts , mentionne l’administrateur.

Avec les informations de Perrine Bullant