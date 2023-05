La princesse Anne attire les foules à Moncton

Le séjour de la princesse Anne se poursuit au Nouveau-Brunswick. Sa présence à Moncton a provoqué la fermeture de la circulation sur la rue Main et les gens ont pu entendre une salve de coups de canon.

La seule fille de la défunte reine Elizabeth II est présente pour souligner le 175e anniversaire du régiment blindé 8th Canadian Hussars des Forces armées canadiennes à Moncton et à Sussex, dont elle porte le titre de colonel en chef de ce régiment depuis 50 ans.

La princesse Anne observe le défilé militaire dans les rues de Moncton, samedi. Photo : Radio-Canada

Le séjour de quatre jours de la princesse en sol néo-brunswickois est assez chargé de rencontres et d'événements.

Vendredi, elle est allée se recueillir et déposer une couronne de fleurs au pied du monument dédié aux trois policiers morts dans la fusillade de juin 2014 à Moncton. Elle a aussi pris le temps de rencontrer les familles des policiers.

La princesse Anne a déposé une couronne de fleurs devant le monument rendant hommage aux policiers Doug Larche, Fabrice Gevaudan et Dave Ross. Photo : Radio-Canada

Elle a aussi assisté à un concert de l'Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick.

Samedi, elle a pris part au défilé du régiment blindé 8th Canadian Hussars des Forces armées canadiennes.

La princesse Anne a notamment rencontré des soldats et des vétérans du régiment devant l'hôtel de ville de Moncton.

Des spectateurs heureux de voir la princesse

De nombreux spectateurs sont venus assister au défilé et ils étaient bien heureux de voir la membre de la famille royale.

Mon garçon fait partie des forces canadiennes. Il participe avec la milice ici à Moncton et il participe aux événements qui se passent en fin de semaine. On est venu voir les événements pour soutenir mon garçon et aussi la princesse Anne en même temps , a commenté Éric Levesque.

La princesse Anne discute quelques instants avec un militaire. Photo : Radio-Canada

C’est spécial. Pourquoi? Je n’aurai probablement pas une autre chance dans la vie de vivre l'expérience d'être si proche d’une royauté royale , souligne une autre participante.

Le fait de pouvoir rencontrer la royauté aussi c'est important. On n’a pas pu aller au couronnement du roi Charles III. Voilà qu’on a vu la princesse Anne, c'est vrai que c'est impressionnant un défilé militaire , mentionne une autre personne.

Je peux vous dire qu'au cours de la fin de semaine, je la vois aller et on peut voir qu'elle ne prend pas de repos. Elle est ici pour rencontrer les gens, c’est vraiment une princesse du peuple , a remarqué la députée fédérale Ginette Petitpas Taylor.

On est venu voir la princesse pour prendre des portraits et lui dire comment qu'on l'aime au Canada , dit une jeune fille avec une couronne sur la tête.

La princesse Anne doit assister à une soirée gala en soirée à Moncton.

Elle va ensuite terminer son séjour dans la région dimanche, alors qu'elle va participer à des événements régimentaires et civiques à Sussex.

D’après un reportage d’Isabelle Arseneau