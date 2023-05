Le vent tourne pour l’organisme Action Saint-François

Samedi, une douzaine d'athlètes d’un club de CrossFit ont prêté main-forte aux bénévoles pour faire nettoyer les fossés. Le directeur d’Action Saint-François ne revient pas de ce virage écologique. En fait, ce sont les entreprises qui nous appellent, explique Robert Léo Gendron. Avant , on cherchait des bénévoles même dans les entreprises, ça ne marchait pas beaucoup mais plus on est vu [...] plus on est appréciés, plus les gens participent.

Samedi, c’est dans le cadre d’un nettoyage des fossés du chemin des Pèlerins à Fleurimont qu’une douzaine de membres du club CrossFit Gooroo sont venus aider les bénévoles. Je pense qu'il n’y a rien comme faire du bénévolat avec des gens que tu connais plutôt que d'y aller de façon individuelle , soutient la copropriétaire du Gym CrossFit Gooroo, Thalie Fournier.

Des membres se sont dits heureux d’aider à ramasser les déchets des inconscients . Sur place, canettes, pièces d’automobiles, pneus, fils électriques, de nombreux objets étaient abandonnés dans les fossés.

La récolte a été bonne pour les bénévoles de l'Action Saint-François. Photo : Radio-Canada / Éric Carbonneau

Tantôt, on a trouvé un garde-fou de métal au complet, assure Thalie Fournier. C'est le genre d'objet qu'on aurait pensé que la ville aurait enlevé. Probablement que les mentalités ont changé avec les années.

Robert Léo Gendron croit que les mentalités ont changé, mais qu’il reste encore des personnes qui jettent leurs objets dans la nature.

« C'est sûr que ça date d'une autre époque, mais d'une époque pas si lointaine non plus parce qu'on trouve beaucoup de cafés, ça on en trouve et ça, c'est récent. Sur la rue Dunant, il y a deux ans, on a fait le nettoyage, c'était plein de tasses de café comme ça l'année suivante c'était pareil, donc c'était de l'année. Ça, ça fait encore plus mal. » — Une citation de Robert Léo Gendron, directeur de l’organisme Action Saint-François.

Robert Léo Gendron compte prendre sa retraite l’an prochain, mais aimerait d’abord pouvoir diriger une équipe de plongeurs pour nettoyer le lac des Nations, cet automne. Quand on a la piqûre, c’est dur d’arrêter , soumet-il.

D’après le reportage de Jean Arel.