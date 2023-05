Grippe aviaire : T.-N.-L. demande aux chasseurs de prendre des précautions

Nous voulons que les gens prennent ce risque au sérieux et qu’ils respectent les règles d’hygiène qui les protégeront, eux et leur famille , a déclaré Alan Hanson, chef de l’évaluation aquatique pour le Service canadien de la faune.

Une photo prise par le biologiste Bill Montevecchi montre des fous de Bassan morts au cap St. Mary's, dans la péninsule d'Avalon. Photo : Gracieuseté : Bill Montevecchi

Il y a eu 110 cas confirmés de grippe aviaire dans la province jusqu’à présent, mais les tests suggèrent que le virus est responsable de milliers de décès d’oiseaux. Une pointe de tests positifs a commencé en juillet de l’année dernière avec un éventail d’espèces, y compris les macareux, les mouettes tridactyles, les guillemots, les eiders et les fous de Bassan, trouvés morts des suites du virus.

Selon M. Hanson, au Labrador, 45 oiseaux morts ont été soumis à des tests et 12 sont revenus positifs. Le nombre d’oiseaux ayant obtenu un résultat positif a ralenti depuis le début de 2023, avec neuf cas positifs à l’échelle provinciale jusqu’à maintenant.

Attention à la manipulation des oiseaux ou des animaux marins

Mais le Service canadien de la faune demande aux chasseurs d’agir comme si n’importe quel oiseau ou animal marin pouvait être porteur du virus.

« Les oiseaux sauvages entièrement cuits ne posent pas de risque, ils peuvent donc être consommés en toute sécurité, mais le vrai risque réside dans la façon dont les gens manipulent les oiseaux. » — Une citation de Alan Hanson, chef de l’évaluation aquatique pour le Service canadien de la faune

Selon ses dires, les gens devraient porter des gants lorsqu’ils nettoient les animaux, éviter de se toucher le visage, se débarrasser des organes internes afin que d’autres animaux sauvages ne puissent pas y accéder et tenir les animaux loin des oiseaux sauvages et d’autres animaux sauvages.

L’une des choses surprenantes et différentes de cette épidémie de grippe aviaire hautement pathogène est sa transmission à un certain nombre d’espèces de mammifères, et je pense que pour la plupart, c’est relativement sans précédent , a déclaré M. Hanson.

D’autres animaux morts du virus

Les mouffettes, les renards roux, les phoques, les dauphins, les marsouins et les ours noirs sont morts du virus également, a-t-il précisé, donc les gens devraient également prendre des précautions lors de la chasse et la récolte de ces animaux.

La grippe aviaire a été responsable de milliers de morts le long des péninsules d’Avalon et de Burin, à Terre-Neuve, en 2022. Photo : Radio-Canada / Darryl Murphy

Tout animal malade ou mort devrait être signalé à votre agent local de la faune , a demandé M. Hanson, énumérant certains symptômes que les gens peuvent surveiller chez les oiseaux et autres animaux : l’animal agit de façon léthargique, l’animal ne montre pas de peur face aux humains, il a la tête tombante, un gonflement autour de la tête, un gonflement autour des yeux et des sécrétions oculaires excessives.

Le Service canadien de la faune a testé 400 guillemots abattus par des chasseurs de Terre-Neuve l’hiver dernier et 148 oiseaux divers abattus par des chasseurs du Labrador l’été dernier et tous étaient négatifs, dit-il.

Nous ne voulons pas que les gens ignorent totalement le risque , a-t-il dit. Mais en même temps, nous voulons faire savoir aux gens qu’il est sûr s’ils suivent les bonnes précautions pour chasser les oiseaux et de les consommer.