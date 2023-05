Un mort après une fusillade à Renfrew, un suspect toujours en cavale

Des policiers du détachement de Renfrew de la PPO ont reçu un appel vers 22 h 30 vendredi soir, est-il indiqué dans le communiqué, sans en préciser la nature.

Les autorités rapportent s’être rendues à une résidence du boulevard Vimy, à Renfrew, où ils ont trouvé une personne blessée par balles. La victime a été transportée à l’hôpital, où le coroner a constaté la mort de la personne , écrit la PPO .

Les policiers n’ont pas encore mis la main sur le suspect dans cette affaire. Selon eux, la personne a fui la scène avant leur arrivée.

Le détachement de Renfrew de la PPO a émis, tôt samedi matin, un avertissement de sécurité publique, et non pas une alerte, informant les citoyens d’une plus grande présence policière dans le secteur.

L’avertissement a toutefois été levé quelques heures plus tard, vers 12 h 30, puisque la PPO croit dorénavant qu’il s’agit d’un événement isolé.

Les résidents du secteur peuvent s’attendre à une importante présence policière, alors que l'enquête se poursuit.