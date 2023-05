Un violent incendie ravage un immeuble à logements de Sainte-Thérèse

Le sinistre, qui a éclaté en matinée dans ce bâtiment situé rue Saint-Jacques Ouest, a provoqué le dégagement d'une épaisse fumée noire.

Les flammes ont très largement détruit l'arrière de la bâtisse, à la hauteur de l'étage supérieur.

On ignore, pour l'instant, les causes du brasier.

On ne sait pas non plus si le feu a fait des blessés ni si des gens se trouvaient dans l'immeuble au moment du drame.