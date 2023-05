Guide de citoyenneté : Drake, Céline Dion et les immigrants devront encore attendre

Pourtant annoncés par Immigration Canada pour intégrer le guide de la citoyenneté, les chanteurs Drake et Céline Dion ou encore le hockeyeur Maurice Richard devront prendre leur mal en patience. Tout comme ceux qui déplorent depuis des années les erreurs historiques et les informations obsolètes et erronées sur l’histoire du pays.

Destiné aux immigrants qui s’apprêtent à devenir canadiens, ce guide de la citoyenneté attend sa mise à jour depuis plus d’une décennie. Sa dernière version date de 2012.

« Le gouvernement continue de travailler au guide, aux documents d’étude connexes et au nouvel examen pour la citoyenneté. » — Une citation de Nancy Caron, porte-parole d’Immigration Canada

Pour le moment, la date de lancement du guide révisé n’a pas encore été déterminée , reconnaît une porte-parole d’Immigration Canada.

Le dernier guide de la citoyenneté date de 2012. Photo : Radio-Canada

De nombreux retards

Ce nouveau guide devait initialement être publié à l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération en 2017. Ottawa promettait de répondre positivement à l’une des recommandations de la Commission de vérité et réconciliation. Les retards se sont toutefois enchaînés sans explications claires de la part du gouvernement de Justin Trudeau.

Au printemps 2021, pourtant, le cabinet de l’ex-ministre de l’Immigration, Marco Mendicino, affirmait qu’un document complet, diversifié et honnête , qui mettrait fin à des idées dépassées, notamment en ce qui concerne les peuples autochtones , serait imprimé quelques mois plus tard.

Ottawa comptait également mieux documenter les moments difficiles de l’histoire du Canada , comme les horreurs des pensionnats [et les] abus physiques et sexuels vécus par de nombreux enfants qui ont été enterrés dans des tombes non marquées , selon la description faite à Radio-Canada.

Un espace pour expliquer l’existence du racisme systémique était prévu, et des personnalités canadiennes de différents domaines devaient être mises de l’avant.

Deux ans plus tard, le gouvernement Trudeau reste évasif. Il assure avoir mobilisé un large éventail d’intervenants pour préparer ce guide.

« Ces vastes consultations permettront de veiller à ce que le guide soit historiquement plus équilibré et plus inclusif à l’égard de l'histoire du Canada et des gens qui le composent. » — Une citation de Nancy Caron, porte-parole d’Immigration Canada

Cela comprend la mise à jour du contenu lié au décès de la reine Élisabeth II et la diffusion des statistiques du recensement , ajoute Nancy Caron.

Céline Dion devrait normalement faire son apparition dans ce guide. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Nouvel échec, selon les oppositions

Cet énième retard sonne faux aux yeux des oppositions.

Il s’agit d’un nouvel échec libéral , selon le député conservateur Tom Kmiec. « Les libéraux déprécient notre citoyenneté en remplaçant les cérémonies par un simple clic de souris », lance-t-il, en faisant référence aux cérémonies virtuelles qui se sont multipliées depuis la pandémie.

Les promesses brisées représentent bien la norme chez ce gouvernement , mentionne le député du Nouveau Parti démocratique (NPD) Alexandre Boulerice.

« Les libéraux privent les personnes qui aspirent à devenir citoyens d'un outil d'intégration important, mais ce n'est pas surprenant. Le ministre [Sean Fraser] doit corriger le tir et livrer ce guide très utile pour les nouveaux arrivants, comme promis. » — Une citation de Alexandre Boulerice, chef adjoint du NPD