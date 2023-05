La Mai-Ga vente de garage est de retour à Saint-Bruno

La dernière vente de garage remonte à 2019. La municipalité tenait à ramener l’événement notamment en raison de la demande de la population. On sentait une effervescence, a expliqué le directeur adjoint aux loisirs et aux activités communautaires pour la municipalité de Saint-Bruno, Francis Allard. On sentait que les gens de Saint-Bruno se manifestaient sur les réseaux sociaux, sur Facebook, à savoir s'il allait y avoir une nouvelle vente de garage. Donc, on s'est mobilisé au niveau de la municipalité avec une petite équipe de bénévoles. On a monté ça après les Fêtes, on a dit : "Go, on y va, on se lance."

Selon le directeur adjoint des loisirs et aux activités communautaires pour la municipalité de Saint-Bruno, Francis Allard, le retour de cette activité était attendu avec impatience. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Environ 120 résidences de Saint-Bruno s’étaient inscrites pour vendre leurs biens. L'habituée de l'événement, Marie-Ève Roy, se rejouit de pouvoir y participer à nouveau. C'est un beau lieu de rassemblement pour la municipalité de Saint-Bruno, c'est une belle fête de voisinage et on a beaucoup de choses à se départir.

Pour les organisateurs, le but premier de l’événement est de faire découvrir la municipalité aux acheteurs et de les encourager à profiter des restaurants et des commerces de Saint-Bruno.

Une organisation moins importante

Puisque la Municipalité a décidé de réaliser l’événement plutôt tard dans l’année, l’organisation est moins importante que dans les dernières années. Normalement, l’aréna de Saint-Bruno s’ouvre aux artisans et aux commerçants pour y présenter leurs produits.

D'après un reportage de Roby St-Gelais