La municipalité de Petite-Vallée a une nouvelle mairesse

Conseillère municipale depuis six ans, Monika Tait avoue que poser sa candidature comme mairesse ne faisait pas partie de ses plans.

« Ce n'était pas nécessairement dans mes plans, mais après trois mois comme mairesse suppléante, j’ai vu le travail, comment je suis bien entourée et j’ai eu envie d’en faire plus. » — Une citation de Monika Tait, mairesse de Petite-Vallée

Les personnes qui étaient intéressées par le poste avaient jusqu'au 19 mai pour déposer leur candidature. Le vote par anticipation avait quant à lui lieu le 11 juin.

Citoyenne de Petite-Vallée depuis 25 ans, la nouvelle mairesse travaille aussi comme conseillère pédagogique au Centre de services scolaire des Chic-Chocs.

Dans les dernières semaines, elle a réfléchi à sa vision pour la municipalité. Elle souhaite d'abord conserver la vocation culturelle qu'emprunte son village depuis de nombreuses années.

Mme Tait aimerait toutefois que le conseil municipal réfléchisse davantage au développement récréotouristique. On a des gens qui s’établissent tranquillement dans le récréotourisme. Qu’est-ce qu’on peut faire pour leur donner un coup de main? Comment on peut organiser les choses avec eux?, mentionne-t-elle.

Elle aimerait aussi prendre un virage plus vert et implanter le compostage dans sa municipalité. On pourrait aussi faciliter l’accès des voitures électriques, avoir des bornes électriques, ajoute-t-elle.

Sur Facebook, le préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé, Daniel Côté, a tenu à féliciter la nouvelle mairesse.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À lire aussi : La programmation dévoilée pour le Festival en chanson de Petite-Vallée

Une citoyenne impliquée

Mme Tait raconte être tombée dans la marmite de l’implication politique et citoyenne très tôt dans sa vie. Ses parents et son beau-père étaient conseillers municipaux. J’étais présidente de mon école au secondaire , souligne-t-elle.

Quand elle s’est établie à Petite-Vallée il y a 25 ans, Monika Tait s’est tout de suite impliquée dans la maison des jeunes, à l’école de musique, puis au sein des conseils d’établissement, du Festival en chanson de Petit-Vallée et finalement, à la télévision communautaire.

« Je pense que la meilleure façon de le faire c'est de s'impliquer nous-mêmes. Si on veut que les choses bougent, si on veut que les choses soient agréables, c'est la meilleure façon de le faire. » — Une citation de Monika Tait, mairesse de Petite-Vallée

L'ex-mairesse Mélanie Clavet, qui était rentrée en poste en 2020, avait remis sa démission en évoquant un contexte de menaces et d'agressions verbales qui prévaut dans les petites communautés.

Pour sa part, Mme Tait affirme avoir fait le tour du village pour rencontrer les citoyens avant de déposer sa candidature. L’intimidation ne l'inquiète pas. Ce sont tous des gens qui sont très accueillants, qui sont capables de poser les vraies questions, les bonnes questions, mais toujours dans le respect et la sécurité , est-elle d'avis.