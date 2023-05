La Miellerie de la Grande Ourse participe à la Semaine des hydromels

Une initiative de l'Association des producteurs d'hydromels et d'alcools de miel du Québec qui souhaite en faire un événement annuel.

« On veut faire découvrir la catégorie. On veut que les gens soient de plus en plus au fait de ce qu'est l'hydromel, de toutes les sortes d'hydromel qui existent. » — Une citation de David Ouellet

À Saint-Marc-de-Figuery, la Miellerie de la Grande Ourse prend part à cette semaine avec plusieurs activités au programme.

Il y aura notamment des dégustations de produits et des visites guidées des installations de la miellerie entre autres.

Le propriétaire David Ouellet souhaite faire découvrir ce produit qu'il fabrique depuis deux ans.

Depuis deux ans, on est rendu producteur d'hydromel et de spiritueux à base de miel. Mais cette semaine, on se concentre sur les hydromels, une des deux catégories d'alcool qu'on fabrique. Nous, ce qu'on fabrique pour l'instant, c'est des hydromels pétillants en canette à 6 % d'alcool. On a plusieurs variétés, on a l'hydromel juste au miel d'été, l'hydromel aux bleuets, aux framboises , explique le propriétaire.

Des abeilles Photo : getty images/istockphoto / ruksutakarn

Il insiste sur l'importance d'avoir des campagnes de vulgarisation pour mieux faire connaître le produit auprès des consommateurs.

Au Québec, il y a 25 hydromelleries qui viennent de décoller ou qui sont en opération dans les dernières années, ce qui est énorme. Il va y avoir une recrudescence des hydromels, un foisonnement, plusieurs produits qui vont sortir. Ce qu'on espère, c'est qu'un jour, l'hydromel soit aussi connu que le cidre [...] Il y a 40 producteurs à la grandeur du pays, dont 25 au Québec, ce qui fait que le Québec va être le chef de file du développement des hydromels au cours des prochaines années , croit David Ouellet.

Cette semaine coïncide avec la tenue samedi de Journée mondiale de l'abeille décrétée par les Nations Unies.

Des apiculteurs du monde entier en profitent pour rappeler le rôle important que joue ce pollinisateur.

Cette journée veut aussi encourager un renforcement des mesures de protection des abeilles et des autres pollinisateurs.