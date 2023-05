Un autre commerce touché par un incendie criminel à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a été appelé vers 5 h 40 pour un bris de vitrine.

Quand les policiers sont arrivés sur les lieux, les pompiers étaient déjà en train de maîtriser les flammes.

Une fenêtre du commerce aurait été fracassée et un objet incendiaire aurait été lancé à l'intérieur , a expliqué Caroline Chèvrefils, porte-parole pour le SPVM . Par contre, aucun objet incendiaire n'aurait été trouvé sur les lieux .

Personne ne se trouvait dans le commerce au moment des faits et les dommages physiques restent somme toute mineurs , a-t-elle indiqué.

L'enquête se poursuit.

Davantage d'incendies que l'an dernier

Jeudi matin, un établissement situé sur le boulevard Langelier, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, a lui aussi été victime d'un incendie criminel, pour une seconde fois en 24 heures.

Dans la nuit de lundi à mardi, une trentaine d'automobiles ont été détruites par le feu lors de deux incendies criminels survenus dans Lachine.

Le directeur du SPVM , Fady Dagher, a souligné en conférence de presse lundi que la police enquête sur une série d'incendies criminels visant des cafés libanais, dont les propriétaires auraient refusé de se soumettre à des tentatives d'extorsion.

Le projet Mèche, lancé en mars, est une collaboration de services de police de Montréal, de Laval et de la Couronne Nord pour enquêter sur la vague d'incendies criminels liés à des stratagèmes d'extorsion et d'attaques criminelles.

Le SPVM soutient avoir noté cette année une augmentation des incendies criminels, avec 193 cas et 30 arrestations entre janvier et avril, comparativement à 120 cas et 20 arrestations au cours de la même période il y a un an.