Des maires et préfets du Centre-du-Québec visitent la fillière batterie de Bécancour

Une vingtaine de maires et de préfets du Centre-du-Québec sont montés à bord de l’autobus touristique de Bécancour pour visiter le parc industriel et portuaire de la ville. La visite avait pour but de prendre connaissance de la progression de la filière, mais surtout pour voir comment leur municipalité pouvait prendre part au projet.

Antoine Tardif, président de la table des MRC du Centre-du-Québec et également maire de Victoriaville, s’est dit impressionné par la rapidité avec laquelle le projet se développe.

Les maires et préfets ont profité de cette occasion pour discuter des différents enjeux et défis qu’un tel projet de développement allait apporter pour les villes qui font partie de la zone d’innovation, certes, mais aussi pour l’ensemble de la région.

Il est évident pour Antoine Tardif que les villes de la région ont d’importants rôles à jouer en termes d’habitation, de main d'œuvre et de développement économique pour soutenir le projet

« À Victoriaville, par exemple, on a une cité de l'innovation circulaire qui est mise à profit pour regarder avec certaines entreprises, de quelle façon on peut maximiser l'utilisation des ressources. Du côté de Drummondville, il y a le cégep et sa société de développement économique qui accompagne la municipalité. » — Une citation de Antoine Tardif, maire de Victoriaville

Il sera donc important selon lui que les villes et MRC aient une démarche concertée pour être en mesure d’assurer la rétention de la main-d'œuvre, parce que Bécancour ne serait pas nécessairement en mesure de faire face à l’afflux de travailleurs à elle seule.

Entre 5 000 et 10 000 emplois pourraient être créés à Bécancour.

M. Tardif affirme que le développement immobilier est dans la mire des différentes villes, d’autant plus qu’il y a déjà une pénurie de logements dans plusieurs régions.

« On a consenti des sommes importantes [...] avec des enveloppes financières qui sont attribuables par région. [...] On a même regardé jusqu'à déployer une somme de 2 millions au cours des prochaines années pour se préparer à l'aménagement de nos territoires, à bien répondre aux services que ces nouvelles familles-là exigeront. Donc vraiment, on est en action. » — Une citation de Antoine Tardif, maire de Victoriaville

Selon le maire de Victoriaville, le Centre-du-Québec se doit d’adapter ses réglementations et ses schémas d'aménagement pour faire face à de la future densification urbaine.

Des retombées économiques importantes pour le Centre-du-Québec

Le parc industriel de Bécancour est destiné à recevoir des projets d’une grande envergure. Toutefois, les entreprises s’y installant nécessitent souvent des compagnies sous-traitantes, dont la taille est moindre. Ainsi, la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB) travaille de près avec d’autres municipalités de la région, pour que les entreprises s’y installent.

Le président-directeur général du SPIPB , Donald Olivier s’est d’ailleurs rendu au parc industriel de Victoriaville pour y évaluer les possibilités et fera de même à Drummondville.

« Tout ça se fait en collégialité. On veut soutirer le maximum de la transition énergétique qui s’opère à Bécancour. On voit ça très positivement, [...] on ne veut pas manquer le bateau et on veut s’assurer d’avoir une démarche concertée. » — Une citation de Antoine Tardif, maire de Victoriaville

