Une rencontre pour promouvoir la diversité culturelle à Chicoutimi

Une rencontre interculturelle s'est tenue, samedi, au Bar restaurant le Baobab de Chicoutimi pour promouvoir les interactions entre les personnes issues de l’immigration en région et la population locale. L’événement était organisé grâce au projet Jeunes de la diversité culturelle de l’organisme Citoyenneté jeunesse.

La responsable de la rencontre, Emeline Vanessa Banga, souhaitait ainsi offrir un espace d’échange, d’information et de découverte. Cette activité est tenue pour promouvoir la diversité culturelle dans la région, a-t-elle expliqué. C’est l’occasion de créer des liens et de faciliter le vivre-ensemble entre la communauté d’accueil et les personnes issues de l’immigration.

La citoyenne de Saguenay originaire de la Côte d'Ivoire espère inciter les immigrants à s'impliquer dans leur propre intégration et à prendre place dans la population. Ça peut être simplement de dire bonjour à son voisin, a-t-elle indiqué. D’organiser une activité et d’inviter ses voisins pour créer un peu plus de liens. Ça peut être de prendre l’engagement de participer sur les lieux de pouvoir­. Ça peut être la décision d’être bénévole auprès de ses organismes ou de s’impliquer un peu plus.

La responsable de la rencontre, Emeline Vanessa Banga.

Plusieurs organisations qui œuvrent dans les domaines de l’accueil et du vivre-ensemble étaient également sur place pour présenter leurs initiatives.

Favoriser les échanges interculturels en région

À travers la province, plus d’une dizaine de jeunes ont participé au projet Jeunes de la diversité

culturelle en région pour développer des projets communautaires qui favorisent l’échange interculturel et qui rapprochent les communautés de leur milieu.

Nous souhaitons être un tremplin pour ces jeunes engagés et inspirants qui souhaitent s’impliquer et faire une différence dans leur région, a ajouté la directrice générale de Citoyenneté jeunesse, Elsa Mondésir Villefort. C’est en soutenant leurs initiatives qu’on souhaite faciliter leur pleine participation dans la société et promouvoir leur présence sur les lieux de pouvoir à travers le Québec.

