100 demandes de consultation traitées en retard à cause d’une erreur informatique

Des représentants de Santé Île-du-Prince-Édouard disent que le traitement de 100 demandes de consultation a été retardé à cause d’un problème informatique du nouveau système électronique provincial, comprenant les dossiers médicaux.

Cette statistique comprend des demandes de consultation envoyées à un médecin dont le compte n’était toujours pas en activité. Mais, le compte du médecin était tout de même en mesure de recevoir des courriels et des demandes de consultation depuis juillet 2022.

Dans une déclaration, Santé Île-du-Prince-Édouard explique que 70 demandes ont été envoyées à ce médecin et leur traitement a donc été retardé. Au moins huit d’entre elles mentionnent le besoin urgent d’un rendez-vous.

Toujours selon la déclaration, ces patients seront contactés par téléphone cette semaine et un rendez-vous sera organisé dès que possible. Les autres patients touchés recevront une lettre de Santé Île-du-Prince-Édouard plus tard cette semaine sur la marche à suivre.

Une porte-parole de Santé Île-du-Prince-Édouard dit que le problème a été résolu et que des mesures ont été mises en place pour éviter que le problème ne se reproduise.

Enquête du système terminée

Santé Île-du-Prince-Édouard et le ministère de la Santé disent que l’erreur a été découverte après une enquête sur les demandes de consultation au sein du nouveau système.

Il permet aux médecins d’échanger certaines comme des images portant sur le diagnostic, l’historique des prescriptions et d’autres notes professionnelles.

L’enquête s’est intéressée à 1700 demandes de consultation pour lesquelles le système indiquait une erreur. Parmi celles-ci, 100 demandes ont été traitées avec un certain retard.

L’enquête a été ordonnée à la suite d’un incident en novembre, lorsque Santé Île-du-Prince-Édouard a alerté les Prince-Édouardiens que le traitement d’environ 700 demandes concernant des rendez-vous en obstétrique et en gynécologie avait été retardé.