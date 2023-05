La réouverture du site de la Nouvelle-France repoussée à l’été 2024

Des délais dans la livraison de pièces et de matériaux ainsi que les aléas de la météo sont responsables de cette situation, selon le maire de la municipalité Pierre Deslauriers.

L'an dernier, on pensait aller plus loin dans les travaux, mais la neige a commencé tôt à l'automne. On a donc décidé d'arrêter les travaux. On s'est résigné à attendre une autre année pour s'assurer de faire un beau lancement avec tous les travaux complétés. On ne voulait pas avoir à travailler en présence des touristes et des visiteurs , explique le maire.

Près de trois millions de dollars sont investis dans l'ajout de 13 bâtiments sur le site ainsi que dans l'aménagement d'une tyrolienne de près d'un kilomètre. Les sentiers pédestres seront également améliorés.

Le Site de la Nouvelle-France est situé sur les rives du Saguenay. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Le maire est convaincu que cette bonification va donner un nouvel élan à cet attrait touristique, qui n'était plus aussi populaire dans les dernières années.

« Une bonne partie de nos visiteurs, ce sont les gens de la région. Alors quand ils ont déjà tout vu, c'est moins attrayant. Avec le renouveau et la tyrolienne, ça va être quelque chose à revoir. » — Une citation de Pierre Deslauriers, maire de Saint-Félix-d'Otis

Dans les dernières années, le site de la Nouvelle-France accueillait entre 4000 et 5000 visiteurs chaque saison. À compter de 2024, l'organisation espère enregistrer entre 10 000 et 15 000 entrées annuellement.