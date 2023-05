La Ville de Barrie veut décourager la mendicité tout en renforçant ses programmes d’aide

Le conseil municipal de Barrie, à environ une heure et demi de route au nord de Toronto, a voté à l’unanimité cette semaine une nouvelle série de mesures pour répondre à une crise de l’itinérance en ville. Si le conseil municipal veut renforcer les services tels que les refuges, il interdit du même geste l’installation de camps et la distribution de nourriture et d’argent aux itinérants sans un permis spécifique.