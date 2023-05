Les policiers seront plus nombreux sur les routes

Les policiers de la Sûreté du Québec seront plus nombreux à sillonner les routes de l'Abitibi-Témiscamingue cette fin de semaine et la Journée nationale des Patriotes.

Le corps policier invite d'ailleurs les automobilistes à redoubler de prudence lors de leurs déplacements.

La SQ note aussi qu'avec le beau temps, les usagers vulnérables seront plus présents sur les routes, d'où l'importance de partager la route.

Il s'agit des motocyclistes, des personnes à mobilité réduite, des cyclistes et des piétons, mentionne le corps policier qui insiste sur l’importance d’un partage de la route harmonieux et sécuritaire.

Ce qu'on veut, c'est que les usagers de la route, eux aussi, ont leur part à faire afin de contribuer à améliorer le bilan routier. Donc c'est pour ça qu'on leur demande d'avoir des comportements responsables, mais aussi respectueux envers le code de la sécurité routière, mais également envers les autres usagers qu'ils vont croiser , insiste la porte-parole de la SQ Nancy Fournier.

Les policiers seront aussi attentifs à plusieurs comportements à risque. On parle ici de la vitesse excessive où imprudente, comme des dépassements dangereux, le non-port de la ceinture de sécurité, l'utilisation du téléphone cellulaire au volant et la capacité de conduite affaiblie par l'alcool et ou la drogue , ajoute Nancy Fournier.

À pareille date l'an dernier, la région a enregistré un accident mortel sur la route.