Un an après le derecho : France Bélisle, la gestion de crise et le service-client

Gatineau n'est pas inconnue aux catastrophes naturelles. Après les inondations de 2017 et 2019, et une tornade en 2018, voilà que le 21 mai 2022 une tempête de vent nommée derecho s'est abattue sur la région. Il s'agissait toutefois de la première crise de la sorte pour la nouvelle mairesse France Bélisle depuis son entrée en poste.

La réponse de la Ville et de la mairesse ont fait l'objet de critiques dans les jours qui ont suivi le passage du derecho. Près d'un an après la tempête mortelle et destructrice, Radio-Canada s'est entretenue avec la mairesse, vendredi avant-midi, afin de lui demander entre autres ce qu'elle a appris de cette situation d'urgence.

Cette entrevue a été éditée et condensée afin d'assurer sa clarté.



1. Le derecho a été d’une ampleur inattendue pour beaucoup de gens. Racontez-nous un peu comment vous et votre cabinet avez vécu les premières 24 heures?

Si l'on compare cet épisode de grands vents avec une inondation, ce sont deux crises différentes.

Une inondation, tu la vois venir; c'est comme un marathon. [...] Si l'on revient au derecho, ça nous frappe et ensuite, on se rend compte que cela nous a frappé.

En Outaouais, dans le secteur de Hull, un arbre déraciné a modifié considérablement le paysage de cette cour arrière. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nathalie Tremblay

On se déploie pour aller voir l'étendue des dégâts sur le terrain, et c'est à la lumière de cela qu'on est capable, ensuite, de prévoir un déploiement. C'est très différent d'une inondation pour laquelle on peut se préparer et faire des annonces à l'avance pour les citoyens.

2. Des citoyens ont dit que la Ville de Gatineau n'a pas été très présente sur le terrain. Il y a eu des critiques à cet égard-là. On voyait qu'à Ottawa, Jim Watson [le maire de l’époque] était sur le terrain le soir même, le lendemain. Des centres d'urgence [ont été] ouverts dans plusieurs municipalités en Outaouais et à Ottawa. Quand vous regardez ça, regrettez-vous de ne pas avoir été davantage sur le terrain à ce moment-là?

Non. Je pense que la Ville de Gatineau a fait ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire que dans les services qui sont prioritaires, c'est toujours la sécurité des citoyens. Ça, c'est peu importe la crise.

« Est-ce qu'on aurait pu faire plus pour que la Ville soit un meilleur partenaire avec ses citoyens? Je pense que oui. Et, là-dessus, on s’est questionné. » — Une citation de France Bélise, mairesse de Gatineau

Je reviens à la comparaison que vous faites avec Ottawa, et je trouve que dans cet épisode, les médias ont fait une comparaison uniforme de ce qui se passait, alors que ce n'était pas uniforme.

Ce qu'on voyait du côté d'Ottawa était d'une beaucoup plus grande ampleur que ce qui s'est passé à Gatineau – et je ne veux pas minimiser ce qui s'est passé à Gatineau, parce que les citoyens qui ont été frappés, ils ont vraiment été frappés! Mais cela a été plus important du côté ontarien, alors je pense que c'était justifié qu'il y ait un déploiement, qu'il y ait une présence.

Les dommages de la tempête derecho à Ottawa (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne

Quand on a une crise qui nous frappe soudainement, il faut laisser les équipes sur le terrain aller voir l'ampleur des dégâts, et ensuite, de nous revenir avec ce qu'on va faire comme déploiement. Et ça, on l'a fait lors du derecho.

« Je pense que le rôle de l'élu, c'est d'abord et avant tout de s'assurer que l'administration a tous les outils nécessaires pour être capable d'aider le citoyen. » — Une citation de France Bélisle

3. Si c'était à refaire, est-ce que vous ouvririez des centres d'urgence plus tôt? Parce qu'il y avait quand même jusqu'à 120 000 personnes, au plus fort de la crise, qui n'avaient pas d'électricité à Gatineau.

La décision d'ouvrir ou non un centre d'hébergement dépend de plusieurs facteurs : combien de jours on pense que cela va durer? Est-ce qu'on a des demandes? Et ça, c'est fondamental.

Dans les inondations qu'on vient de vivre, on n’avait pratiquement aucune demande de citoyens pour ouvrir des centres d'hébergement. À un moment donné, on a décidé d'en ouvrir, parce qu'on voyait que les inondations étaient pour perdurer plusieurs jours et donc, en amont, on voulait prévenir la demande qui viendrait.

Dans le cas du derecho, on n'avait pas de demandes massives de citoyens qui voulaient l'ouverture de centres d'hébergement et on voyait la durée des pannes. C'est pour ça qu'on n'a pas ouvert de centres.

« Est-ce que dans une perspective de service-client je ferais les choses de la même façon? La réponse, c'est non. » — Une citation de France Bélisle

4. Que feriez-vous différemment?

Je pense que, même s'il n'y a pas de demandes de citoyens, il peut y avoir un citoyen, une famille qui appelle et qui a besoin d'aide. Il faut penser à cette famille-là.

Pour moi, le derecho a été une occasion comme mairesse de m'asseoir avec l'administration et notre nouveau directeur général, qui est arrivé 2-3 semaines plus tard [après le derecho], et de se demander : « comment nous, politique et administratif, on veut maintenant gérer les crises pour l'avenir ensemble, et quel genre de service-client on veut offrir? »

Depuis, on a vécu cinq épisodes climatiques en 11 mois et je pense qu'on a bien vu l'évolution de la Ville de Gatineau dans son positionnement service-client.

Lors des dernières inondations, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'un site de distribution de sacs de sable n'était pas au bon emplacement. On l'a changé rapidement pour aider les citoyens.

« Ce genre de capacité à s'adapter sur le terrain, il faut le développer à la Ville et je pense qu'on n'a pas fait ça durant le derecho. Je pense qu'on a appris de ça et qu'on se déploie maintenant autrement. » — Une citation de France Bélisle

5. Qu'avez-vous appris du derecho? Et qu'avez-vous mis en application depuis?

À chacune des crises, il y a un postmortem qui se fait, qui va des opérations sur le terrain, aux communications à l'interne, aux communications que moi j'ai avec les autres élus [...] Dans mon rôle de mairesse, j'ai un rôle d'être la courroie de transmission et d'informations avec l'ensemble des membres du conseil.

Après le derecho et le premier risque d'inondations, on a fait un petit sondage auprès des membres du conseil. Je voulais savoir comment ils avaient trouvé les communications, comment on peut les améliorer, quelles étaient leurs attentes.

Deux jours après le derecho, le lundi 23 mai 2022, la Ville de Gatineau a tenu sa première conférence de presse depuis le derecho. Celle-ci était organisée pour faire le point sur la situation des inondations à venir. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

On a construit un pattern de communication à la lumière du derecho, notamment, pour nous améliorer.

On a aussi recampé les rôles. Cela peut avoir l'air banal, mais l'administration avant moi se déplaçait au centre de mesures d'urgence, où il y a des équipes au quotidien qui prennent des décisions. Je ne considère pas que c'est la place d'un élu.

Ce n'est pas à la mairesse d'être au centre des mesures d'urgence et d'entendre et de dire aux équipes quoi faire sur le terrain; c'est le rôle de la direction générale. Alors, ça, c'est des choses qu'on a établi, le directeur général et moi, dans nos fonctions respectives, comment on devient complémentaire.



6. Mais ne pensez-vous pas que la place de la mairesse ou de l'élu est d'être sur le terrain, de rassurer les citoyens, d'aller les voir, voir comment ça se passe aussi?

Je pense que le rôle de la mairesse c'est d'abord et avant tout de s'assurer que les citoyens ont le service. C'est mon rôle principal.

« Je le dis sans jugement, aucun, mais je ne veux pas me déplacer sur le terrain pour que je devienne la nouvelle et la photo sur le terrain. » — Une citation de France Bélisle

Ce que je veux, c'est de m'assurer que les Gatinois ont les services dont ils ont besoin. Cela ne veut pas dire que je ne vais pas sur le terrain, cela ne veut pas dire que je n'irai pas ou que je n'y suis pas allée – j'y suis allée à chacune des fois – mais je ne veux pas devenir l'événement. Et ça, pour moi, c'est crucial.

Ce n'est pas moi, la mairesse, l'événement. L'événement, c'est le citoyen qui est en détresse et qui a besoin d'appui et moi, toute mon énergie doit être concentrée à ce que l'appui nécessaire au citoyen lui soit rendu.