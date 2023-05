Montréal : les chiens et les vélos admis en tout temps pendant 3 mois dans le métro

Les chiens et les vélos sont admis à bord du métro en tout temps à Montréal, sauf lors des événements majeurs, et ce jusqu'au 20 août.

L’annonce faite plus tôt cette année s’inscrit dans le cadre d’un projet pilote de la Société de transport de Montréal (STM).

La STM précise toutefois qu’il y a des règles à respecter pour emprunter le métro avec son animal de compagnie ou son vélo.

Les chiens

Les chiens ne seront pas admis dans les bus et le transport adapté .

Lors de grands événements lorsque vous êtes nombreux à vous déplacer en métro au même endroit en même temps, explique la STM , il est possible que les chiens de compagnie soient interdits pour des raisons de sécurité.

Il est donc recommandé de consulter les événements planifiés.

Le port de la muselière est obligatoire pour tous les chiens, de l’entrée de la station jusqu’à la sortie, peut-on lire sur le site de la STM .

L’animal doit être tenu fermement en laisse avec une longueur maximale de 1,25 m (49 po) entre la main qui tient la laisse et l'attache sur l'animal […] qui ne peut en aucun cas occuper les sièges de métro ou les bancs sur les quais .

La société de transport précise qu’un seul chien par client est autorisé. Ils doivent entrer et sortir de la station exclusivement par des édicules appartenant à STM .

Il faut noter que la station Longueuil – Université-de-Sherbrooke est exclue du projet pilote pour le moment.

La Société de transport de Montréal rappelle que certains accès au métro se trouvent dans des édifices qui n’appartiennent pas à la STM . Il est possible, dit-elle, que les propriétaires de ces édifices n’autorisent pas les chiens de compagnie dans leur immeuble.

D’autres conseils sont servis aux clients sur le site de la STM comme monter dans les voitures du centre ou de l’arrière et éviter de monter dans la voiture de tête, car les groupes scolaires, les garderies et les personnes ayant des limitations fonctionnelles l'utilisent .

Depuis la mi-octobre, les chiens pouvaient accompagner leur maître dans le métro de Montréal entre 10 h et 15 h et après 19 h les jours de semaine. Il n’y avait aucune restriction durant la fin de semaine et les jours fériés. Mais on leur interdisait déjà l'accès lors d’événements importants, comme le Grand Prix.

À défaut de respecter ces conditions, un client pourrait se voir imposer une contravention allant de 75 $ à 500 $, insiste la STM .

Les vélos

Les vélos sont également admis en tout temps jusqu’au 20 août à partir d’aujourd’hui dans les voitures du métro.

Là aussi, la STM demande à ses clients d’éviter la première voiture du train, qui sera réservée aux groupes scolaires, aux garderies ainsi qu'aux personnes ayant des limitations fonctionnelles.

La société de transport précise qu’un seul vélo est permis par porte pour l’embarquement et un maximum de deux vélos par voiture est autorisé.