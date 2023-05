Accident de moto mortel près de Québec

Pour une raison inconnue, l'homme dans la quarantaine aurait violemment percuté un poteau d'Hydro-Québec alors qu'il circulait à motocyclette.

Il a été transporté dans un centre hospitalier, où son décès a été constaté sur place.

Des enquêteurs de la Sûreté du Québec ont été dépêchés sur place.

Les policiers n'écartent pas la possibilité que l'alcool soit en cause dans cette affaire, c'est pourquoi ils ont procédé à un prélèvement sanguin.

Vigilance

Éric Cadotte, porte-parole de la Sûreté du Québec lance un appel à la vigilance et à la prudence sur les routes en ce long week-end.

On s'attend a avoir plus de déplacements sur réseau routier, on va ajuster nos effectifs en conséquence. dit-

On a une opération nationale concertée de surveillance en vigueur un peu partout sur le territoire de la SQ .

Avec la collaboration de Magalie Masson