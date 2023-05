Place aux jeunes entrepreneurs au Salon de la famille de l’Abitibi

L'événement accueille 65 exposants, des commerces, des artisans et des organismes qui offrent des services aux familles d'enfants de 0 à 12 ans.

Des ateliers et des conférences sont également au programme durant les deux journées ainsi que des spectacles pour les plus petits.

Quand j'ai commencé le Salon de la famille, la première année c'était vraiment parce que je trouvais que c'était difficile de retrouver des produits spécifiquement pour les enfants en région. Je me disais qu'il y a sûrement plein d'artisans ou de commerces qui offrent ces services, ces produits. Donc je me suis dit, on va tous les regrouper puis faire connaître les entreprises, les artisans d'ici , indique la présidente du comité organisateur Joannie Lemieux.

Ce salon lancé en 2016 a lieu sans aucune restriction sanitaire, contrairement à celui de l'an dernier.

Joannie Lemieux s'attend d'ailleurs à une large participation des citoyens.

Les exposants de partout dans la région et même de la région de Montréal sont présents à La Sarre.