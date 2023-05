Le Festival Chœurs Unisson à Halifax, une première pour les provinces de l’Atlantique

Le Festival Chœurs Unisson, c’est une vingtaine de chorales, plus de 600 choristes et quatre jours de concert, mais aussi un effort de sensibilisation par rapport aux réalités de la communauté LGBTQ+. Pour la première fois de ses 25 ans d’histoire, le festival se tient dans les provinces de l’Atlantique, plus précisément à Halifax de vendredi jusqu’à lundi.