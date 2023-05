En 2015, Linda Ly a ouvert le salon de manucure Onyx sur la rue Abbott, à l’intersection de la rue East Hastings . Elle estime que le quartier s'est considérablement dégradé depuis, en particulier pendant la pandémie.

Il est évident que le quartier a été négligé , déclare Linda Ly.

La commerçante s'inquiète plus que jamais pour sa sécurité et celle de son personnel entièrement féminin. Elle garde les portes de son entreprise verrouillées en permanence.

On m'a craché dessus , indique Linda Ly, relatant les expériences négatives qu’elle ou son équipe ont vécues.

Des employées se sont fait suivre jusqu’au travail. Elle explique que, peu après le démantèlement des tentes des 5 et 6 avril dernier, un homme nu a poursuivi l'une de ses employées jusqu’au salon et en a secoué la porte après s'être réfugiée à l’intérieur.

Au-delà des changements cosmétiques

Linda Ly voudrait que les gouvernements agissent plus rapidement pour aider les personnes aux prises avec des enjeux de santé mentale et de toxicomanie. Elle souhaite qu’un changement de fond s’opère, que les autorités ne se contentent pas d'apporter des changements cosmétiques comme le retrait des tentes.

Sa voisine et propriétaire de Tanoor Pizza, Rasa Shadmani, réclame des mesures similaires. Depuis que les tentes ont été retirées, elle affirme que de plus en plus de personnes campent et dorment devant sa porte.

Rasa Shadmani s'inquiète des perturbations dans sa pizzeria située à proximité de la rue East Hastings. Photo : Radio-Canada / Gian Paolo Mendoza

Rasa Shadmani les aide en leur offrant de la nourriture, mais elle constate que les gens ont rarement faim. Elle estime plutôt qu'ils ont besoin d'être soutenus d'une autre manière.

Ils ont besoin d'un espace pour vivre, ils ont besoin d'un foyer , explique Rasa Shadmani.

Rasa Shadmani dit avoir du mal à dormir, s'inquiéter pour ses employés et passer la quasi-totalité de son temps au travail.

Justin Hall, qui travaille sur la rue Abbott, comprend pourquoi certains propriétaires sont mécontents à propos des perturbations qui les affectent. Les gens ne devraient pas être autorisés à entrer dans les commerces pour y provoquer une scène , estime-t-il.

Justin Hall s'installe quotidiennement le long de la rue Abbott, près d'East Hastings, pour y vendre ses marchandises. Photo : Radio-Canada / Gian Paolo Mendoza

Justin Hall ajoute toutefois qu'il ne voit pas le problème disparaître alors que les drogues toxiques se retrouvent dans les communautés.

Un problème complexe aux causes multiples

Selon le docteur Perry Kendall, ancien médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, les enjeux dans le Downtown Eastside ont été aggravés depuis 10 ans par l'augmentation de la pauvreté, les drogues toxiques et la pénurie de médecins spécialisés en soins de santé mentale et en soins primaires.

Malgré la décriminalisation de drogues dures en Colombie-Britannique, le docteur Kendall conteste la pertinence de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Cette politique, selon lui, met des vies en danger.

Il souhaite que l'offre de drogues soit réglementée, à l'instar de l'alcool ou du tabac. Il estime toutefois qu'il s'agit d'un grand saut politique .

Nous avons mis 30 ans pour en arriver à la situation actuelle. Nous devons maintenant nous en sortir en moins de 30 ans , estime le docteur Perry Kendall.

D'après les informations de Lien Yeung