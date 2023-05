Deux écoles sur cinq en mauvais et très mauvais état au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Près de 42 % des écoles primaires et secondaires de la région sont en mauvais état ou en très mauvais état, indiquent des données du ministère de l’Éducation obtenues par Radio-Canada.

Ainsi, 39 écoles de la région obtiennent une cote D et huit une cote E dans l’évaluation faite par le ministère en février.

Ces écoles ont un niveau élevé ou très élevé de dégradation et de défectuosité et nécessitent des travaux importants et même parfois urgents.

La proportion régionale demeure tout de même moins élevée que pour l’ensemble de la province, alors que le taux rapporté au printemps atteignait 61 % au printemps.

Le CSS du Lac-Saint-Jean plus touché

Dans la région, c’est le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean qui obtient la plus mauvaise note. Un peu plus de 58 % des ses écoles obtiennent la cote D ou E.

Appelé à réagir, le CSS a préféré d’abord prendre connaissance des données.

Au CSS des Rives-du-Saguenay, ce sont 51 % des écoles qui sont en mauvais ou en très mauvais état. De son côté, le centre de services estime que ces données ne sont pas à jour et que ce sont plutôt 39 % des écoles qui sont en mauvais ou en très mauvais état, alors que des écoles ont depuis été rénovées et d’autres le seront dans la prochaine année.

Les centres de services scolaires du Pays-des-Bleuets et De La Jonquière font meilleure figure avec 27 et 29 pour cent des écoles en mauvais et très mauvais état, selon les données du ministère.

E pour sept écoles primaires

Dans la région, sept écoles primaires ont récolté la note E, signifiant que l’infrastructure présente un niveau très élevé de dégradation et de défectuosité. C’est l’école Sainte-Thérèse à La Baie qui nécessiterait le plus de travaux, alors qu’il coûterait 3,3 M$ pour ramener l’état de l’infrastructure à un niveau satisfaisant (cote C). Le CSS des Rives-du-Saguenay a cependant indiqué que cette école sera rénovée lors de la prochaine année scolaire. Les élèves feront alors leur année à l'école secondaire des Grandes-Marées.

L'École secondaire des Grandes-Marées à La Baie accueillera les élèves de l'école Sainte-Thérèse lors de la prochaine année scolaire. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Les autres établissements qui obtiennent le pire résultat sont les écoles primaires Notre-Dame-de-Lourdes (Girardville), La Source (Saint-Ludger-de-Milot), Notre-Dame-du-Rosaire (Lamarche), Saint-Joseph (Hébertville), Vanier (Chicoutimi-Nord) et Saint-Gabriel (Ferland-et-Boilleau). Pour ce qui est du secondaire, seule l’école Le Passage à Chicoutimi-Nord obtient un E. Cette école offre un cheminement adapté aux jeunes qui vivent des difficultés dans leur parcours scolaire.

Réaction des syndicats

Appelé à commenter, le Syndicat de l’enseignement du Saguenay a fait part de sa surprise. Du coté du Syndicat de l’enseignement du Lac-Saint-Jean, il a été mentionné qu’un suivi régulier est effectué et que des interventions sont rapidement faites par les directions lorsque des situations urgentes se présentent.

D’après un reportage de Myriam Gauthier