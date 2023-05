Une douzaine d'étudiants en techniques policières au Cégep de Sherbrooke ont travaillé fort, depuis quelques mois, pour organiser une bonne action sur le terrain. Ils ont amassé des fonds pour offrir des repas et des sacs de dons aux utilisateurs de la soupe populaire la Chaudronnée.

Au total, ils ont préparé du poulet, du riz et des légumes pour plus de 100 personnes.

Dans le cadre d'un de nos cours qui s'appelle relations professionnelles, ça apprend à travailler en équipe. Tant qu'à faire un projet de cette mouture-là, on décide d’aider un peu les gens, donc nous, ça a été la clientèle itinérante , explique l’étudiant Xavier Rousseau, qui a participé à la coordination du projet.

On a créé des sacs de cadeaux de départ, avec tous les soins d'hygiène de base dont des gens auraient pu avoir besoin dans ce milieu. Ensuite, on a décidé de leur offrir un souper gratuit en collaboration avec la Chaudronnée. Habituellement, ils paient. Là, on a vraiment tout offert pour que ça leur donne un petit break , continue-t-il.

Les étudiants ont demandé des dons à divers commerces pour les aider à offrir le repas. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Les élèves ont mené des campagnes de financement et invité des commerces à offrir des dons. Au total, ils ont amassé environ 2600 $. C'est super le fun. Les gens ont embarqué, puis on a réussi à faire un beau projet avec ça , se réjouit Xavier Rousseau.

Le projet a été particulièrement enrichissant pour les élèves.

« C'est une proximité de plus envers cette clientèle-là. C'est de comprendre leurs besoins. C'est une approche aussi de sensibilisation, montrer qu’on est là pour les aider. » — Une citation de Xavier Rousseau, étudiant en techniques policières