Ortika Fest : un nouveau festival multidisciplinaire à Saint-Fulgence

Art, culture, musique, projections de films et activités maraîchères seront à l’honneur du 9 au 11 juin à Saint-Fulgence, alors qu’un nouveau festival aura lieu à la Ferme les Mômes du Fjord.

Le festival mettra de l’avant les artistes émergents de la région. Les artistes et groupes musicaux Cure-Pipe, Perséide, Sheenah Ko, le Quatuor Bazar, Koalibri, Méduse et Shella-Ann La Mermaid seront notamment de la partie pour cette première édition.

Plusieurs ateliers et conférences auront aussi lieu, portant sur la question territoriale, l’environnement et les enjeux autochtones. Le film Nil Thelesh nishinkashin!, qui rend hommage aux victimes de pensionnats autochtones, sera aussi présenté.

On voulait créer un espace participatif. Donc le but était de questionner des enjeux, comme le concept du vivre ensemble, le tissu social, notre lien au territoire, qu'est-ce que le respect de l'environnement? On voulait vraiment un festival pluridisciplinaire, puis écoresponsable , mentionne Maya Rimbault, porte-parole du Ortika Fest.

Des ateliers d’écriture et de danse sont aussi prévus. Le festival débutera le vendredi par une visite de la ferme maraîchère les Mômes du Fjord.