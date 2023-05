La pollution de l’air sur la santé, l’autre préoccupation en Alberta

Alors qu’une dizaine de milliers d’Albertains sont toujours évacués et que plus de 20 brasiers résistent encore aux pompiers, l’impact des feux sur la santé des résidents exposés à une inhalation de particules fines et à une qualité de l’air vicié constitue également une préoccupation dans la province.

La situation inquiète d’autant plus que les niveaux de particules fines en suspension dans l'air ont été par moments plus élevés que dans certains des endroits les plus pollués de la planète, la capitale indienne New Delhi notamment.

Les particules fines sont les plus répandues en Alberta en raison des incendies de forêt. Abrégées en PM2,5, elles sont extrêmement minuscules dans l'air, d'un diamètre inférieur à 2,5 microns, soit un millième de millimètre.

Un cheveu humain a un diamètre de 60 à 70 microns. Une particule de PM2,5 est donc environ 30 fois plus petite que le diamètre d'un cheveu humain , explique Mandeep Dhaliwal, responsable du programme de qualité de l'air à la station régionale de Calgary. De ce fait, non seulement on ne peut les voir, mais le corps ne les sent pas non plus lorsqu’elles sont inhalées.

Pire qualité de l’air au monde

Mardi 16 mai, à 11 h, le niveau de particules fines a atteint 558 microgrammes par mètre cube d'air à Calgary, soit sept fois plus que l'exposition horaire maximale recommandée par l'Alberta.

À titre de comparaison, le niveau moyen de PM2,5 dans l'air de New Delhi, qui connaît l'une des pires pollutions de l’air au monde, était de 99 microgrammes par mètre cube en 2019, selon l'entreprise suisse IQAir, qui suit la qualité de l'air à l'échelle mondiale.

Toutefois, il y a lieu de mettre un bémol à cette comparaison : il existe une nette différence entre une pollution atmosphérique persistante –c’est le cas dans la métropole indienne– et les pics de pollution à court terme comme ceux que connaît actuellement l'Alberta.

Cela dit, la qualité de l’air a atteint mardi, à Calgary, un niveau rendant les conditions respiratoires absolument atroces , souligne Jaclyn Whitta, météorologue pour Météo Média. Elle ajoute que les relevés effectués dans toute la province faisaient état de la pire qualité de l'air du monde entier .

Jeudi, des valeurs encore plus élevées ont été enregistrées à Grande Prairie, dont notamment un niveau de 626 sur l’indice.

Au 15 mai, 155 patients s'étaient rendus aux urgences à Calgary pour des problèmes respiratoires liés aux feux de forêt et de broussailles qui ravagent des régions albertaines. Photo : via reuters / FOURNIE PAR ALBERTA WILDFIRE

Hausse de problèmes respiratoires

Parmi les conséquences sanitaires de cette situation, les services d'urgence de la ville ont constaté une légère augmentation du nombre de patients souffrant de toux et de problèmes respiratoires dus à la fumée des incendies de forêt, indique Kerry Williamson de Services de santé Alberta.

Le 6 mai, le jour où la province a décrété l'état d'urgence, 105 patients se sont présentés aux urgences. Depuis, ce nombre a fluctué, passant d'un minimum de 103 patients le 10 mai à un maximum de 155 le 15 mai.

Anick Déchène, une résidente du hameau de Saint-Isidore, fait état ces derniers jours d’une grosse et épaisse fumée noire : Il y a des jours où il y en a beaucoup et d’autres où il y en a moins. Aujourd’hui [vendredi], par exemple, il y en a beaucoup.

Elle constate aussi beaucoup d’effets indésirables. Ça sent fort, ça pique les yeux.

« Moi, c’est beaucoup les yeux, ça me brûle et j’ai mal à la tête. Ma fille, elle, souffre d'irritations à la gorge, [alors que] certains résidents souffrent des poumons où ils disent ressentir comme une pression, tandis que d’autres toussent. » — Une citation de Anick Déchène, résidente de Saint-Isidore, dans le nord-ouest de l’Alberta

La famille ayant oublié de fermer les fenêtres à guillotine de la maison, l’odeur de la fumée s’est immiscée à l’intérieur. C’est la première fois que c’est si intense et si long , dit-elle au sujet des feux.

Mme Déchène, dont la famille est installée à Saint-Isidore depuis 18 ans, prendrait bien ses affaires pour se déplacer momentanément au Québec si ses enfants n’étaient pas scolarisés, car ce n'est pas agréable, on ne peut pas passer de temps dehors… Ça va durer encore combien de temps ça?

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Anick Déchène, une résidente du hameau de Saint-Isidore, dit souffrir de picotement aux yeux à cause de la fumée des feux de forêt. Photo : Radio-Canada

Anna Friesen, vétérinaire et copropriétaire d’une ferme de 500 vaches et veaux ainsi que 100 chevaux à Grande Prairie, dit avoir détecté une pneumonie chez certains de ses chevaux. Certains présentent même des cas graves de la maladie, à cause des niveaux trop élevés de fumée.

Compte tenu de leur nombre, les bêtes ne peuvent pas être gardées dans un endroit fermé. C’est terrible pour les animaux , témoigne-t-elle.

Des efforts pour mettre fin aux feux en Alberta se poursuivent sans relâche, avec le concours des Forces armées canadiennes, notamment. Photo : Alberta Wildfire

Risques de cancer et de troubles neurologiques

Santé Canada conseille de réduire autant que possible l'exposition aux particules fines, car il n'y a pas de seuil apparent pour les effets des PM2,5 sur la santé .

Le Dr Raj Bhardwaj, médecin urgentiste à Calgary, abonde dans le même sens, en soulignant aussi bien leurs effets à court terme qu’à long terme sur le corps humain.

À court terme, les particules fines pénètrent très profondément dans les poumons [...], ce qui provoque plus d'inflammation, plus d'irritation .

« À long terme, elles augmentent le risque de cancer, et de nouvelles recherches indiquent qu'elles augmentent aussi, probablement, le risque de problèmes de mémoire, d'attention, de comportement et d'autres choses de ce genre. » — Une citation de Dr Raj Bhardwaj, médecin urgentiste, Calgary

Le Dr Eric Lavigne, chercheur à Santé Canada et professeur à l’Université d’Ottawa, ajoute que des études ont montré que l’exposition de saison en saison aux fumées des feux de forêt et de broussailles pouvait être associée au développement de maladies respiratoires chez des personnes bien portantes.

Il souligne aussi les effets cumulés d’une exposition prolongée aux fumées des feux sur les fonctions cognitives des enfants, dont celle en lien avec l’attention, ainsi que sur le développement pulmonaire d’un fœtus, avec des risques d’infections respiratoires.

Des mesures préventives Évitez de sortir lorsque les niveaux de fumées sont très élevés. Si l'on est obligé de rester longtemps dehors, il faut penser à utiliser un masque de type N95, ceux en tissu ne disposant pas d’une grande capacité de filtration des particules dans l’air. Pensez à fermer les fenêtres et utiliser l’air conditionné Pour les activités sportives à l’extérieur, pensez à organiser vos horaires : Il est plus nocif de faire une activité physique à l’extérieur que d’aller chercher les bienfaits de l’activité physique. Ne pas laisser les enfants s’exposer à la mauvaise qualité lorsqu’ils sont dans la cour de récréation.

Avec les informations de François Joly, Dominique Arnoldi et Robson Fletcher