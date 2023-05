Les clients de Boutique Vo2 se butent à des portes closes

Une affiche sur la porte mentionne que le commerce est fermé pour inventaire, mais aucun employé n'est présent dans les installations. De plus, le propriétaire, Dominic Piché, refuse de commenter. Il n'y a non plus aucune mention sur la page Facebook de l'entreprise.

Le commerce venait à peine d'emménager, il y a six mois, dans un nouveau bâtiment sur le boulevard Talbot, dans lequel 1,7 million de dollars avaient été investis.

Un projet possiblement avorté

Stephan Perron, un des fondateurs de l'entreprise, n'hésite pas à parler de possible faillite. Selon lui, c'est potentiellement le projet d'expansion qui aurait causé la perte du commerce.

Avant que je vende mes parts à la fin de 2021, mon associé avait vraiment en tête d'acheter une bâtisse puis de la rénover. Moi, je trouvais ça gros un peu. J'y croyais plus ou moins. J'aurais préféré le virage web qu'on nous avait conseillé , a-t-il avancé.

Selon l'ancien copropriétaire, la chute des ventes après la levée des restrictions sanitaires liées à la pandémie a aussi pu faire mal à l'entreprise.

Cette affiche se trouve sur la porte d'entrée depuis quelques jours. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

L'année de la pandémie, c'était un ballon gonflé à l'hélium. Les gens ne pouvaient plus aller au gym. Ils ne pouvaient faire que des sports extérieurs ou presque. Alors il s'en est vendu des vélos et des ensembles de ski. Après, plusieurs se sont retrouvés sur le marché de l'usager. Il y avait trop d'offre, alors c'est sûr que les ventes allaient baisser , a soutenu Stephan Perron.

L’entrepreneur affirme qu'il n'a pas encore été remboursé pour l'entièreté des parts qu'il a vendues à Dominic Piché, son ancien partenaire d'affaires. Il s'attend donc à être contacté par un syndic de faillite au cours des prochains jours.

J'attendais un montant pour l'année 2023. Récemment, j'ai su que le paiement serait retardé. Quelques jours après, j'ai appris qu'ils avaient de grandes difficultés et qu'il y aurait possiblement une faillite , a ajouté Stephan Perron.

Stephan Perron est un ancien associé au sein de Boutique Vo2. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Le cœur gros

Malgré cette situation, il se montre très empathique et a le cœur gros devant le sort du commerce qu'il a travaillé à mettre sur pied et à faire grandir.

Je suis attristé pour mon ancien associé. Je trouve ça plate ce qui arrive. Je trouve ça plate aussi pour la région, qui perd une bonne boutique offrant un service spécialisé , a-t-il dit, résigné.

La Boutique Vo2 avait célébré son 10e anniversaire l'an dernier.