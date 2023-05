Air Canada propose de relier Yellowknife et Toronto à l’année

Air Canada a annoncé, vendredi, qu'elle allait ajouter un trajet direct entre Yellowknife et Toronto. Cette nouvelle liaison sera offerte trois fois par semaine, toute l'année, dès le 1 er décembre 2023.

La ligne aérienne ajoute que les passagers pourront utiliser cette liaison en partenariat avec Canadian North, qui dessert de nombreuses collectivités des Territoires du Nord-Ouest ( T.N.-O. ) et du Nunavut.

Les horaires proposés permettront d’effectuer le vol la nuit, rendant possibles des connexions avec d’autres vols dans l’Est du pays, les États-Unis ou les destinations tropicales.

Le directeur des Relations intergouvernementales régionales d'Air Canada, Serge Corbeil, affirme que cette nouvelle liaison permettra de soutenir le tourisme et le milieu des affaires des Territoires du Nord-Ouest.

Pour nous et pour l'avenir, cette nouvelle route entre Yellowknife et Toronto va offrir beaucoup plus de possibilités pour les familles, les gens d'affaires, les touristes pour venir à Yellowknife.

De son côté, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest espère que cette nouvelle liaison permettra d'accroître le tourisme vers la capitale ténoise, reconnue mondialement pour ses aurores boréales.

Air Canada relie déjà quotidiennement Yellowknife à Vancouver et Edmonton.